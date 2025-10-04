Na sedmih lokacijah v središču in širši okolici Zagorja ob Savi bo danes potekalo 31. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Sodelovalo bo 13 ekip iz vse Slovenije, ki so na izbirnih regijskih preverjanjih prikazale največ znanja. Dogajanje je namenjeno tudi drugim obiskovalcem.

Rdeči križ Slovenije (RKS) in Uprava RS za zaščito in reševanje državno preverjanje organizirata skupaj z Občino Zagorje ob Savi. Organizatorji napovedujejo "realistično pripravljene" scenarije, ob tem pa si želijo, da si preverjanje ogleda čim več ljudi, saj je prav to eden od namenov dogodka. In prav zato bo dogajanje potekalo na več lokacijah, so sporočili iz RKS.

S prvo pomočjo lahko preprečimo najhujše

Poleg 13 ekip prve pomoči se bodo danes v Zagorju predstavile tudi druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so organizirane z namenom, da zaščitijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje v primeru naravnih ali drugih nesreč. Večina pripadnikov teh sil je prostovoljcev, ki svoj čas namenijo za izobraževanje in nadgrajevanje svojega znanja z namenom pomagati drugim, je ob predstavitvi dogajanja minuli teden dejala predstavnica trboveljske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Urška Koren.

Opremo in svoje delo bodo tako obiskovalcem predstavili pripadniki podvodne reševalne službe iz Reševalne postaje Trbovlje, enote vodnikov reševalnih psov Zasavja, zasavske enote gorske reševalne službe, policijske postaje Zagorje ob Savi, območnega združenja RKS in Društva za zdravilne rastline. V okviru scenarijev bodo na dveh deloviščih tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zagorje mesto in PGD Loke.

Predsednica RKS Ana Žerjal je ob predstavitvi dogajanja izpostavila vlogo prve pomoči v času vse pogostejših in intenzivnejših posledic podnebnih sprememb, saj lahko prav s prvo pomočjo preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, še posebej otroke in starejše, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadeti.

Mesec prve pomoči

Tudi letos državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči poteka v mesecu prve pomoči. Ta čas tako po vsej Sloveniji območna združenja RKS s prostovoljci vseh starosti pripravljajo in izvajajo številne brezplačne delavnice, usposabljanja, tečaje in prikaze. "Na RKS verjamemo in smo trdno prepričani, da lahko vsakdo reši življenje. In še vedno trdimo, da morajo biti znanja in veščine prve pomoči dostopna vsakomur," so poudarili na RKS.

Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan pa je ob predstavitvi dogajanja spomnil tudi na pomemben mejnik v zgodovini Zagorja, in sicer na 9. marec 1953, ko je prav v Zagorju ob Savi potekala prva krvodajalska akcija, ko je kri darovalo devet rudarjev.