Poveljnik Šestan: Na razgovor me sploh niso hoteli povabiti #Spotkast
Ko je Srečko Šestan kot mlad prostovoljec gasil požare v domači Ilirski Bistrici, si ni predstavljal, da bo nekega dne postal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Diplomirani lesar, ki je kariero začel v gospodarstvu, se je z izkušnjami in vztrajnostjo povzpel do položaja, v katerem danes vodi Civilno zaščito – del nacionalnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. A pot ni bila lahka – pri prvem razpisu ni bil povabljen na razgovor, ker je bil iz "preveč oddaljene" Ilirske Bistrice.
Ko narava pokaže zobe, se na terenu vedno pojavi isti obraz – poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.
Od žleda do poplav – kaj nas učijo največje krize zadnjega desetletja v jutrišnji epizodi spotkasta:
-
kakšna je pot od prostovoljnega gasilca in diplomiranega lesarja do prvega moža Civilne zaščite,
-
zakaj ga pri prvem razpisu sploh niso povabili na razgovor – in kako je vztrajal,
-
zakaj v Sloveniji koordinacija deluje bolje kot gola ukazovalnost,
-
kakšno lekcijo je Sloveniji prinesel žledolom leta 2014,
-
zakaj je bilo ob poplavah 2023 žrtev desetkrat manj kot v Grčiji,
-
in zakaj je slovenska improvizacija včasih prednost, drugič pa past.