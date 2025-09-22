Ko je Srečko Šestan kot mlad prostovoljec gasil požare v domači Ilirski Bistrici, si ni predstavljal, da bo nekega dne postal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Diplomirani lesar, ki je kariero začel v gospodarstvu, se je z izkušnjami in vztrajnostjo povzpel do položaja, v katerem danes vodi Civilno zaščito – del nacionalnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. A pot ni bila lahka – pri prvem razpisu ni bil povabljen na razgovor, ker je bil iz "preveč oddaljene" Ilirske Bistrice.