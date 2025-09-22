Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Mateja Trunk Hrvatin

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
4.00

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 4.00

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 4.00

10 ur, 46 minut

Poveljnik Šestan: Na razgovor me sploh niso hoteli povabiti #Spotkast

Srečko Šestan Spotkast | »Prostovoljec pride pomagat po svoji volji, zato mu ne moreš ukazovati,« pravi Srečko Šestan. Kot poveljnik Civilne zaščite poudarja, da temelji uspeh slovenskega sistema na koordinaciji in sodelovanju, ne na goli ukazovalnosti. | Foto Jan Lukanović

»Prostovoljec pride pomagat po svoji volji, zato mu ne moreš ukazovati,« pravi Srečko Šestan. Kot poveljnik Civilne zaščite poudarja, da temelji uspeh slovenskega sistema na koordinaciji in sodelovanju, ne na goli ukazovalnosti.

Foto: Jan Lukanović

Ko je Srečko Šestan kot mlad prostovoljec gasil požare v domači Ilirski Bistrici, si ni predstavljal, da bo nekega dne postal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Diplomirani lesar, ki je kariero začel v gospodarstvu, se je z izkušnjami in vztrajnostjo povzpel do položaja, v katerem danes vodi Civilno zaščito – del nacionalnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. A pot ni bila lahka – pri prvem razpisu ni bil povabljen na razgovor, ker je bil iz "preveč oddaljene" Ilirske Bistrice.

Ko narava pokaže zobe, se na terenu vedno pojavi isti obraz – poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Od žleda do poplav – kaj nas učijo največje krize zadnjega desetletja v jutrišnji epizodi spotkasta:

  • kakšna je pot od prostovoljnega gasilca in diplomiranega lesarja do prvega moža Civilne zaščite,

  • zakaj ga pri prvem razpisu sploh niso povabili na razgovor – in kako je vztrajal,

  • zakaj v Sloveniji koordinacija deluje bolje kot gola ukazovalnost,

  • kakšno lekcijo je Sloveniji prinesel žledolom leta 2014,

  • zakaj je bilo ob poplavah 2023 žrtev desetkrat manj kot v Grčiji,

  • in zakaj je slovenska improvizacija včasih prednost, drugič pa past.

 
