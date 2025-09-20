Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
7.09

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
volitve Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda

Sobota, 20. 9. 2025, 7.09

55 minut

Kongres Svobode s pogledom proti volitvam v podporo Golobu na čelu stranke

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Robert Golob | Nagovor predsednika stranke Roberta Goloba pa bo sledil v drugem delu kongresa, preden bo članstvo glasovalo o njegovem vnovičnem štiriletnem mandatu na čelu stranke in s tem zaupnici, da jih popelje v naslednjo volilno tekmo. | Foto Vlada Republike Slovenije

Nagovor predsednika stranke Roberta Goloba pa bo sledil v drugem delu kongresa, preden bo članstvo glasovalo o njegovem vnovičnem štiriletnem mandatu na čelu stranke in s tem zaupnici, da jih popelje v naslednjo volilno tekmo.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Članstvo Gibanja Svoboda se bo danes v Kopru zbralo na volilnem kongresu. Edini kandidat za predsednika stranke je aktualni prvak in premier Robert Golob, ki bo tako pred prihajajočimi volitvami stehtal svojo podporo v stranki. Kongres bo odločal tudi o 25 članih sveta stranke, sicer pa bodo pogledi usmerjeni zlasti k pripravam na volitve v DZ.

Kongres, na katerem pričakujejo okoli 600 članov stranke, bo namenjen predvsem pregledu opravljenega dela in spodbudi članstvu pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. V uvodnem delu bodo zbrane nagovorili tudi vidnejši predstavniki Gibanja Svoboda.

Nagovor predsednika stranke Goloba pa bo sledil v drugem delu kongresa, preden bo članstvo glasovalo o njegovem vnovičnem štiriletnem mandatu na čelu stranke in s tem zaupnici, da jih popelje v naslednjo volilno tekmo.

Predsednika stranke skladno s statutom voli in razrešuje kongres, ki ga sestavljajo vsi člani stranke. Kongres je sklepčen, če se ga udeleži najmanj tretjina vseh članov. Ti pa bodo danes volili tudi 25 članov sveta stranke, ki jih kongres potrjuje na predlog izvršnega odbora stranke.

Grah: Ukvarjali se bomo sami s sabo

Ta bo v naslednjih mesecih, enako kot tudi njene politične tekmice, zlasti pred izzivom prepričati volivce, da jim na prihajajočih volitvah v DZ namenijo svoj glas. Generalni sekretar stranke Matej Grah je za STA pred kongresom dejal, da se bodo v stranki do volitev ukvarjali predvsem sami s sabo, čas za pogovore o sodelovanju, tudi z novimi akterji na političnem parketu, bo po volilni nedelji ob znanih razmerjih moči.

Golob dosegel zgodovinsko zmago

Stranka Gibanje Svoboda je nastala 26. januarja 2022 na temeljih oziroma s preoblikovanjem Stranke zelenih dejanj, ki jo je sicer ustanovil in vodil Jure Leben. Za predsednika je bil tedaj izvoljen Golob, ki je s stranko aprila na parlamentarnih volitvah dosegel zgodovinsko zmago.

Trenutno ima stranka 39 poslancev in 14 ministrov ter dva evropska poslanca.

Aleš Štrancar
Novice Donacije Cerkvi: Štrancar postavljen na laž? To pravijo frančiškani.
Robert Golob, Tina Gaber Golob
Novice Po maši na Brezjah: to pravi pater Bahčič
Božičnica
Novice Vlada: božičnica vsaj v višini polovice minimalne plače
Robert Golob
Novice Golob s tožbami nad Mahniča, Štrancarja in Černača
volitve Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.