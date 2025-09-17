Golob s tožbami nad Mahniča, Štrancarja in Černača

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so zoper poslanca SDS Žana Mahniča že vložili tožbo, danes pa jo bodo zaradi sporne objave na družbenem omrežju vložili tudi zoper ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja. Tožbo pripravljajo tudi zoper poslanca SDS Zvoneta Černača, vsem trem pa očitajo poseg v čast in dobro ime predsednika vlade Roberta Goloba, poroča portal 24 ur.

"To, kar počne skrajna desnica v Sloveniji, poslanci SDS in simpatizerji SDS, je zelo uigrana akcija, ki jo lahko vidimo marsikje po svetu. Gre za prakso, ki jo izvajajo prijatelji Janeza Janše," je na novinarski konferenci med drugim povedal generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah.

Dodal je, da so v Gibanju Svoboda že vložili tožbo proti Mahniču, enako pa sledi tudi za Černača.

Odvetnica odvetniške družbe Čeferin Maja Guštin pa je pojasnila podrobnosti o pravnih ukrepih, ki jih bodo v stranki sprejeli zaradi zapisa Štrancarja. Guštin je napovedala, da bo tožba zoper Štancarja zaradi posega v čast in dobro ime predsednika vlade Roberta Goloba vložena danes, še poroča 24 ur.

"Gre za dobro znano javno objavo, v kateri je bil dr. Golob označen za fašista, primerjali so ga z Mussolinijem in njegovo usmrtitvijo," je pojasnila Guštin. Komentirala je, da so sicer politiki kot absolutne javne osebe dolžni trpeti tudi ostre in pretirane kritike, a ta objava po njihovem prepričanju presega meje, saj ni bila v ničemer izzvana, ni povezana z delovanjem Roberta Goloba, niti v ničemer ne prispeva k javni razpravi.

"Gre za očitno javno žalitev, za diskreditacijo ter s tem za poseg v osebnostne pravice, ki so varovane tako z ustavo kot z evropsko konvencijo o človekovih pravicah," je še dejala odvetnica Guštin.