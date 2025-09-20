Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
11.17

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 11.17

Šetinc Pašek se v ponedeljek seli v poslanske klopi SD

R. K., STA

Mojca Šetinc Pašek | Mojca Šetinc Pašek je o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor. | Foto STA

Mojca Šetinc Pašek je o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor.

Foto: STA

Nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek se bo v ponedeljek pridružila poslanski skupini SD, je potrdila za spletni portal N1. Poslanska skupina Socialnih demokratov se bo tako povečala na osem poslancev.

Kot je Pašek Šetinc dejala za N1, se je za Socialne demokrate odločila, ker z njimi ves čas dobro sodeluje in se med njimi dobro počuti. "Socialni demokrati so resna stranka s tradicijo in stabilnim potencialom. Pokazali so, da se znajo pravilno opredeliti do vseh pomembnih družbenih vprašanj in se odgovorno soočiti tudi z lastnimi težavami, kar je v slovenskem političnem prostoru redkost," je dodala.

Šetinc Pašek se bo sicer že v nedeljo udeležila tradicionalnega srečanja Socialnih demokratov v Mostecu, je še poročal portal.

Arčon o prestopu Šetinc Pašek: V tem ne vidim nobene težave

Njen prestop v poslansko skupino SD so komentirali tudi v Gibanju Svoboda. Kot je na današnjem kongresu v Kopru dejal podpredsednik Svobode Matej Arčon, je to njena osebna odločitev in odločitev stranke, ki jo sprejema v svoje vrste. Sam tako ne vidi nobenih težav v nadaljnjem sodelovanju.

Šetinc Pašek: Skupaj lahko prispevamo v korist Slovenije

Mojca Šetinc Pašek je sicer o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor. Poldrugo leto kasneje so jo iz Gibanja Svoboda izključili. Kot nepovezana poslanka je v svojih nastopih do potez največje vladne stranke ter še zlasti njenega predsednika in premierja Roberta Goloba pogosto kritična.

Na vprašanje N1, ali torej ponovno vstopa v koalicijo z Robertom Golobom, je Šetinc Pašek odgovorila, da "vsekakor ne". "Izbiram SD, stranko, ki je ta hip v koaliciji z Gibanjem Svoboda. Za Socialne demokrate sem se odločila, ker lahko skupaj največ prispevamo v korist Slovenije, pa tudi zato, ker sem na lastni koži občutila vso površnost enkratnih političnih eksperimentov, namenjenih zadovoljevanju posamičnih interesov," je še dejala.

Šetinc Pašek se je sicer v zadnjih mesecih o morebitnem sodelovanju pogovarjala tudi z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki bo stranko ustanovil 15. oktobra. A do dogovora ni prišlo. Šetinc Pašek je dejala, da je pri svoji odločitvi "dala prednost resni levosredinski stranki".

