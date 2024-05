Za evropsko poslanko bo kandidirala tudi Mojca Šetinc Pašek

Poleg Šetinc Paškove bosta na listi Zelenih Slovenije še dva kandidata, in sicer sedanji evropski poslanec Klemen Grošelj in ginekolog in direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo. Njihova pričakovanja so velika. Pravijo, da ne gre za enkraten projekt, ampak za krepitev liberalno-socialne sredine. Ne skrivajo niti želje po obuditvi nekdanje LDS. Izpostavljajo, da bi lista Zelenih Slovenije lahko dobila evropskega poslanca.

Njihove kandidate je "Golob vrgel čez ramo"

Kot prednost liste vidijo v tem, da so na njej znana imena, ki jih je "Golob vrgel čez ramo". S tem bi radi nagovorili volivce, nezadovoljne z delovanjem Svobode in premierja Roberta Goloba.

Listo bodo organi stranke potrdili danes zvečer, na Državno volilno komisijo (DVK) pa naj bi jo vložili v petek. Prav tako naj bi že zbrali tisoč podpisov volivcev, potrebnih za vložitev kandidatne liste zunajparlamentarne stranke.