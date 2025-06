Poslanec v Evropskem parlamentu (Zeleni/Vesna) Vladimir Prebilič se je odločil, da bo s svojo stranko nastopil na parlamentarnih volitvah prihodnje leto. Nekdanji dolgoletni župan Kočevja in četrtouvrščeni na predsedniških volitvah 2022 (10,6 odstotka) se je za vstop na notranjepolitično prizorišče odločil po večmesečnem premišljevanju. Nova politična stranka bo "rojena" na kongresu 18. oktobra, o njenem imenu in o imenih svojih političnih sopotnikov pa Prebilič še ni želel govoriti.

On bo transparenten in pogumen

Za vstop na domače politično prizorišče se je nekdanji župan Kočevja odločil, ker je dovolj netransparentne in nepogumne politike doma in v mednarodnem okolju, je dejal na novinarski konferenci. Zanj so ključni boj proti korupciji, predvidljivo okolje za gospodarstvenike in "robustni javni sistemi", kot sta šolstvo in zdravstvo.

Ne bi dal 3,3 milijarde za obrambo

Zelo kritičen je do povečanja stroškov za obrambo, saj gre za ogromne količine denarja, 3,3 milijarde evrov na leto oziroma 22 odstotkov proračuna, s tem da ni jasno, od kod viri za ta namen, trdi poslanec v Evropskem parlamentu.

Kje so somišljeniki?

V javnih nastopih v zadnjem obdobju je večkrat poudaril, da bo kandidiral, če bo izbral ekipo somišljenikov, s katerimi bi reševali ključne probleme Slovenije. Prebilič je danes zatrdil, da njegova stranka ne bo stranka enega obraza, a je priznal, da mu marketinško svetujejo, da bi bilo njegovo ime del strankinega imena. Dokončne odločitve še ni, glede imen pa je na novinarsko vprašanje potrdil, da je del njegove ekipe Martija Sevšek, nekdanji svetovalec premierke Alenke Bratušek, in nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj. O drugih imenih še ni želel govorit.

Niti Golob niti Janša?

Prebilič je sicer v preteklih mesecih večkrat dejal, da Slovenija potrebuje novo pot. Prepričan je tudi, da je treba preseči razklanost političnih taborov na levico in desnico. Bil je kritičen tako do premierja Roberta Goloba, to je ponovil tudi danes, a sodelovanja z njim ni izključil, in do predsednika SDS Janeza Janše. O sodelovanju s slednjim je danes dejal, da zaradi njegove politike sodelovanje v koaliciji ni možno.

Več sledi.