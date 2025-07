Najnovejši rezultati javnomnenjske raziskave, ki jo je za POP TV opravila Mediana, kažejo, da podpora vladi Roberta Goloba že drugi mesec zapored narašča. Delo ministrske ekipe trenutno podpira 34,6 odstotka vprašanih, kar potrjuje nadaljevanje pozitivnega trenda za vlado. Hkrati podatki kažejo na postopno zniževanje razlike med Gibanjem Svoboda in SDS. Podpora Svobodi se je v primerjavi z junijem zvišala na 17 odstotka, medtem ko je podpora malenkost SDS padla. Razlika med največjo vladno in opozicijsko stranko se tako znova nekoliko zmanjšuje, pri čemer je opazna okrepitev podpore vladni stranki – razmerje med obema največjima strankama pa ostaja osrednji dejavnik političnega prostora.

Za obema vodilnima strankama sledijo Socialni demokrati s 5,1 odstotka, nekoliko nižje pa so uvrščeni še nekatere opozicijske in zunajparlamentarne stranke. Med parlamentarnimi strankami pod štiriodstotnim pragom ostajata Levica (3,4 odstotka) in Nova Slovenija (2,9 odstotka). Skupna podpora vsem drugim strankam znaša 6,9 odstotka.

Delež neopredeljenih ostaja visok. Po podatkih raziskave 19,8 odstotka vprašanih še ne ve, katero stranko bi volili. Nadaljnjih 8,5 odstotka anketirancev ne bi izbralo nobene stranke, 1,7 odstotka pa ni želelo odgovoriti.

Pirc Musar in Han ostajata na vrhu lestvice politikov

Na lestvici priljubljenosti politikov ostajata na prvih dveh mestih predsednica republike Nataša Pirc Musar in gospodarski minister Matjaž Han. Ocenjevanje se že več mesecev giblje v podobnem razmerju. Na četrto mesto se je uvrstila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Sledita ji finančni minister Klemen Boštjančič, Premier Robert Golob pa je na lestvici umeščen tik za predsednikom SDS Janezom Janšo.