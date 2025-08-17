Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Nedelja, 17. 8. 2025, 18.38

1 ura, 36 minut

Znana vsebina pisma, ki ga je Melania Trump namenila Putinu

Avtorji:
D.K., STA

Melania Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prva dama ZDA Melania Trump je v soboto na družbenem omrežju X delila članek medija Fox News z njenim pismom, ki ga je dan pred tem ameriški predsednik Donald Trump predal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski. V pismu je Putina opozorila na stiske otrok med vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prva dama ZDA Melania Trump se srečanja ni udeležila, je pa na Vladimirja Putina naslovila pismo, v katerem je opozorila na stiske otrok med vojno. Putin je pismo prebral takoj, ko mu ga je Donald Trump izročil.

"Vsak otrok v svojem srcu goji enake tihe sanje, ne glede na to, ali se je rodil na podeželju ali v veličastnem mestnem središču. Sanjajo o ljubezni, možnostih in varnosti," je uvodoma zapisala prva dama ZDA.

Novice Melania Trump je Putinu prek moža poslala pismo

"Kot starši je naša dolžnost, da gojimo upanje naslednje generacije. Kot voditelji je naša odgovornost za vzdrževanje otrok večja od udobja peščice ljudi. Prizadevati si moramo za ustvarjanje sveta, polnega dostojanstva za vse," je nadaljevala v pismu, v katerem sicer ni izrecno omenila Ukrajine ali njenih otrok.

"Preprost, a globok koncept, gospod Putin, s katerim se zagotovo strinjate, je, da potomci vsake generacije začnejo svoje življenje z nedolžnostjo, ki je nad geografijo, vlado in ideologijo. (...) Z zaščito nedolžnih otrok boste storili več kot le služili Rusiji, služili boste človeštvu samemu. Takšna drzna ideja presega vse človeške razlike, in vi ste primerni, da to vizijo danes uresničite z enim samim podpisom," je še zapisala.

Razseljenih skoraj 20 tisoč ukrajinskih otrok

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

