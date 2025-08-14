Kmalu poroka Roberta Goloba in Tine Gaber? Govori se o tem datumu.

Predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber po poročanju spletnega portala 24ur.com že kmalu načrtujeta poroko.

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se kmalu poročila, po poročanju 24ur.com se bo to zgodilo 6. septembra, kar naj bi potrdilo več ljudi, ki so že prejeli vabilo na veseli dogodek. Poročil naj bi ju ljubljanski župan in Golobov tesni zaveznik Zoran Janković.

Govorice, da sta Golob in Gaber par, so se pojavile, ko sta se konec leta 2022 skupaj udeležila božičnega koncerta v Vatikanu, uradno pa sta zvezo potrdila, ko sta skupaj prišla na državno proslavo pred kulturnim praznikom leta 2023.

