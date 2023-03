Robert Golob: Sem v postopku ločitve. Živim skupaj s Tino Gaber in otrokoma.

Predsednik vlade Robert Golob je za oddajo Preverjeno na POP TV prvič spregovoril o svojem zasebnem življenju in partnerki Tini Gaber. Povedal je, da skupaj z njo in še dvema od svojih treh otrok živi v Ljubljani in da je trenutno v postopku ločitve.

Premier Robert Golob je novo partnerko Tino Gaber javnosti uradno prvič predstavil februarja letos, ko sta skupaj obiskala državno proslavo pred kulturnim praznikom v Cankarjevem domu. Zdaj je za oddajo Preverjeno povedal, da je Gabrova že dlje časa njegova življenjska partnerka.

"Že nekaj časa živimo skupaj, tudi z mojimi otroki. To ni nobena skrivnost. Odselili smo se poleti oziroma jeseni leta 2021. Nisem hotel o tem govoriti, ker sem še vedno mnenja, da so zasebno življenje in še posebej otroci stvar posameznika in ne toliko javnosti," je v omenjeni oddaji, ki jo bodo predvajali danes zvečer, povedal Golob.

Razkril je še, da je Gabrova precej drugačna, kot jo opisujejo v medijih: "Ona je zelo čustvena, strastna, če hočete, zagovornica šibkih - v tem primeru ljudi, tudi živali."

Gabrova je velika borka za pravice živali, udeležila se je tudi uradnih posvetovanj o pravicah živali. Golob je v tem primeru zavrnil očitke, da naj bi šlo za konflikt interesov, in pojasnil, da so se predhodno o tem posvetovali tudi s Komisijo za preprečevanje korupcije. Pes, ki je sodeloval na teh srečanjih, pa ni pes Gabrove, ampak je šlo za terapevtskega psa iz nevladne skupine Tačke pomagačke.

Poleg tega je Golob pojasnil, da je decembra lani vložil zahtevo za ločitev in da je trenutno v postopku ločitve. Pred tem je bil skoraj leto in pol samohranilec.