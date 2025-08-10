Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
18.18

Nedelja, 10. 8. 2025, 18.18

Tragedija na počitnicah: v prometni nesreči umrla celotna družina

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Štiričlanska družina iz Velike Britanije je umrla v hudi prometni nesreči med počitnicami na Portugalskem. V nesreči sta umrli še dve osebi, vključno z 19-letnim dekletom enega od sinov, poroča Sky News.

Družina je živela v Thetfordu v Veliki Britaniji, na Portugalsko pa so se odpravili na zaslužene počitnice, ki so se končale tragično. Petinpetdesetletni Domingos Serrano in njegova štiri leta mlajša žena Maria Serrano ter njuna dva sinova, 20-let stara dvojčka Domingos in Afonso, so umrli v prometni nesreči. Življenje sta izgubila tudi 19-letno dekle enega od sinov in 26-letni voznik drugega avtomobila, je potrdila lokalna policija. 

Družina je umrla v najetem avtomobilu kmalu po tem, ko so ga prevzeli na letališču Faro. Potovali so iz regije Algarve v mesto Mourão blizu španske meje, ko je okoli ene ure zjutraj njihovo vozilo čelno trčilo v nasproti vozeče vozilo. Preiskovalci so imeli kar nekaj težav pri identifikaciji žrtev, saj je vozilo družine v celoti zgorelo. 

Razglasili dvodnevno žalovanje

V občini Mourão so razglasili dvodnevno žalovanje. Tudi mladinski nogometni klub Thetford Town, kjer sta brata dvojčka igrala nogomet, se je poklonil družini. "Nogometni klub Thetford Town želi izraziti iskreno sožalje družini Serrano in lokalni portugalski skupnosti po nedavni tragediji med njihovimi počitnicami," so zapisali na svojem Facebook profilu. 

"Afonso in Domingos sta bila v zadnjih letih sestavni del naše ekipe U18, oba brata sta tragično preminila na Portugalskem skupaj s starši in prijatelji v tragični prometni nesreči. Izguba te čudovite družine bo v lokalni skupnosti pustila veliko praznino," so dodali.

 

