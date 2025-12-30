Zadnji ponedeljek v letu 2025 je prinesel 11 tekem. Košarkarji Denver Nuggets so naskakovali že 12. zaporedno zmago nad Miami Heatsi, a visoko izgubili s 123:147. Izgubili pa niso le tekme, temveč tudi prvega zvezdnika Nikolo Jokića, ki si je poškodoval koleno in predčasno končal srečanje. Več podrobnosti o poškodbi naj bi bilo znanih danes. Portland je s 125:122 premagal Dallas Maverickse in jim zadal tretji zaporedni poraz. V taboru nekdanjega delodajalca Luke Dončića so vse glasnejše govorice o tem, da bi lahko Anthony Davis že v prihodnjih mesecih zapustil klub. Lastnik Mavericksov Patrick Dumont ima vseeno drugačne načrte z Američanom, ki je v začetku februarja skupaj z Luko Dončićem sodeloval v najšokantnejši menjavi v zgodovini tekmovanja. Vodilna ekipa Oklahoma City Thunder je do nove zmage prišla proti zdesetkani Atlanti.

Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za levo koleno. Do tega trenutka je 30-letni Srb dosegel 21 točk, pet skokov in osem asistenc.

Miami je dodobra izkoristil odsotnost trikratnega najkoristnejšega igralca lige (2021, 2022, 2024) in na koncu slavil s 147:123, pri čemer je bil najboljši strelec Norman Powell s 25 točkami.

"Vse, kar vem, je, da si je Jokić poškodoval levo koleno. Vsi v ligi gremo čez enak proces. Pogledal sem si situacijo ob polčasu in videti je bilo, ni uspel premakniti nog. Ob kontaktu je takoj vedel, da je nekaj narobe," je po koncu dvoboja dejal trener Denverja David Adelman.

Kako huda je poškodba Nikole Jokića? Foto: Guliverimage

"To je sestavni del NBA, vsaka poškodba je srce parajoča, še posebej pri posebnih igralcih, kot je on. Več bomo vedeli jutri in šli naprej kot ekipa," je nadaljeval trener Denverja.

Jokić je to sezono Denverju pomagal do 22 zmag ob desetih porazih, kar Zlata zrna trenutno uvršča na tretje mesto zahodne konference. Pri tem je srbski as v povprečju dosegel 29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc na tekmo.

Že tako Denver pogreša dlje časa poškodovana Christiana Brauna in Aarona Gordona, za nekaj tednov pa je izgubil tudi Camerona Johnsona.

"Bolj me skrbi zanj kot osebo. Res gre za nesrečno naključje, a upamo na najboljše," je še pred prvimi pregledi z magnetno resonanco dodal Adelman.

Rdeča luč za selitev Dončićeve menjave, ki je med gledalci pospremila poraz

V sklepnem dejanju večera sta se pomerila Portland in Dallas, po napeti končnici so se zmage s 125:122 veselili gostitelji, ki so teksaškemu moštvu zadali tretji zaporedni poraz. Deniju Avdiji je ob zmagi do trojnega dvojčka zmanjkal en skok – vpisal je 27 točk, devet skokov in 11 asistenc. Pri Dallasu je Max Christie dosegel 25 točk, Daniel Gafford pa je 17 točkam dodal deset skokov.

Portland Trail Blazersi so premagali Dallas Maverickse. Foto: Guliverimage

Največ glasov izmed vseh je zbral nekdanji as Dallasa Luka Dončić, ki ga je v Teksasu nasledil Anthony Davis. Ameriški center ima veliko težav z zdravjem. V tej sezoni je nastopil le na 16 od 33 tekem. Zaradi poškodbe mišice manjka tudi v Portlandu, v ligi NBA pa so vse glasnejše govorice in špekulacije o tem, da bi lahko kmalu zamenjal okolje. Kot eden najresnejših kandidatov za menjavo se omenja Golden State. Anthony Davis ob porazu ni bil v postavi. Foto: Guliverimage

Po poročanju novinarja Marca Steina je lastnik Dallasa Patrick Dumont prižgal rdečo luč takšni ideji, saj želi preizkusiti, kako bi na parketu sodelovali Flagg, Davis in Kyrie Irving, ki naj bi se v začetku leta 2026 vrnil na parket. Irving in Davis sta v prejšnji sezoni sodelovala zgolj na eni tekmi, nato pa zaradi zdravstvenih težav izpustila večino dvobojev.

Oklahoma do nove zmage

Košarkarji Oklahoma City so na domačem terenu s 140:129 premagali Atlanto, ki je nanizala sedem porazov in ima velike težave s poškodbami najboljših igralcev. Prvo ime ob zmagi je bil z 39 točkami Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren in Jalen Williams sta 24 oziroma 20 točkam dodala devet skokov. Pri gostih se je Nickeil Alexander-Walker ustavil pri 30 točkah, Onyeka Okongwu pa je 26 točkam dodal 14 skokov.

Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi dosegel 39 točk. Foto: Reuters

Na drugem mestu zahoda so še naprej košarkarji San Antonia, ki pa so ponoči izgubili proti Cleveland Cavaliersom. Ti so predvsem po zaslugi zadnje četrtine, v kateri so dosegli 37 točk in jo dobili za 14 točk, slavili s 113:101.

Za Spurse (23-9) je bil to drugi zaporedni poraz, Cleveland pa ostaja na sredini vzhodne razpredelnice z 18 zmagami in 16 porazi. Pri teh se je danes najbolj izkazal Jarrett Allen s 27 točkami in desetimi skoki. Victor Wembanyama je dvoboj končal s 26 točkami in 14 skoki.

Pred Los Angeles Lakersi (20-10), za katere igra slovenski as Luka Dončić in ki bodo naslednjič na delu v noči na sredo proti vodilni ekipi vzhoda Detroit Pistons (24-8), so na lestvici zahoda še Houston Rocketsi z enakim izkupičkom 20-10.

Ti so ponoči s 126:119 premagali lanske finaliste Indiana Pacerse, pri čemer je Kevin Durant dosegel 30 točk.

Zmag so se veselili še košarkarji Milwaukeeja, Phoenixa, Golden State, Toronta, Minnesote in New Yorka.

