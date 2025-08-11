Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
15.26

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 15.26

Po ugrizu psa v obraz potrebovala zdravniško pomoč

St. M., STA

Francoski buldog | Pobegli pes je napadel psa sprehajalke v bližini Kopra. Ko je hotela svojega psa dvigniti v naročje, jo je buldog ugriznil. Fotografija je simbolična.

Pobegli pes je napadel psa sprehajalke v bližini Kopra. Ko je hotela svojega psa dvigniti v naročje, jo je buldog ugriznil. Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

V okolici Kopra je v soboto pes v predel obraza ugriznil 55-letno domačinko. Zaradi poškodb je bila prepeljana sprva v izolsko bolnišnico, kasneje pa napotena v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana na nadaljnje zdravljenje. Lastniku psa, ki jo je napadel, je policija izdala plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ko se je domačinka s svojim psom sprehajala po naselju, je vrata stanovanjske hiše odprl 51-letni domačin. Iz hiše je pobegnila njegova psica pasme francoski buldog, ki je napadla psa 55-letnice. Ko se je ta sklonila, da bi dvignila svojega psa, jo je psica ugriznila v predel obraza.

Policisti so 51-letniku izdali plačilni nalog v skladu z zakonom o zaščiti živali, o incidentu pa je bila obveščena tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

