V Ankaranu trop psov napadel 20-letnico

V ponedeljek je v Ankaranu občanko napadel trop štirih psov. Zapodili so se v 20-letnico, dva sta jo ugriznila v nogi, zato so jo odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske postaje Koper.

Koprski policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 20-letna domačinka hodila proti domu, ko so do nje pritekli štirje psi, katerih lastnica je 64-letna Ankarančanka. Zapodili so se vanjo, dva psa sta jo ugriznila v nogi.

Zoper lastnico psov bodo sprožili postopek zaradi kršitve določil 46a. člena Zakona o zaščiti živali in dopis na Uprav za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Vurs), so še sporočili s koprske policije.