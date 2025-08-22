Podjetnik Aleš Štrancar je na družbenem omrežju X objavil zapis, v katerem je predsednika vlade Roberta Goloba primerjal s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem. Ob tem je spomnil, da so Mussolinija in njegovo partnerko leta 1945 v Milanu obesili z glavo navzdol. Na Policijo smo zato poslali vprašanja, ali takšen zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade.

"Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol," je zapisal Štrancar. Le nekaj ur pozneje je delil še objavo uporabnika "Janeza Novaka", ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril videoposnetek Goloba kot Mussolinija.

Štrancar, lastnik portala Info360 in podjetja Domovina, je znan po tem, da v svojih javnih nastopih pogosto poseže po skrajnih izjavah, poroča Reporter.

Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino.

Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol. https://t.co/eyrQauPheO — ales strancar (@StrancarAles) August 22, 2025

Štrancar je že večkrat namignil na svojo politično udeležbo, pred dnevi pa je zapisal, da je po izteku pogodbe s podjetjem Sartorius BIA Separations pripravljen prevzeti vodenje vlade – pod pogojem, da ministre izbere sam. Kot mogoča kandidata je navedel nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča in ekonomista Tomaža Štiha.

konec decembra poteče moja pogodba s Sartorius BIA Separations.

Sem nato pripravljen prevzeti vodenje vlade vseh, ki jim je Slovenija intimna opcija (Slovenija 1st). Brez ideoloških zamer, strogo v smer zdravega gospodarstva. Pod pogojem, da ministre izberem sam, po principu… — ales strancar (@StrancarAles) August 14, 2025

Če postane predsednik vlade, se nam obeta raj na Zemlji – ali vsaj malce izboljšana Slovenija. "Nižji davki, nagrajeno bo delo (vrniti delu čas in oblast), nevladne organizacije vlada ali njeni sateliti NE smejo financirati, popolna reorganizacija zdravstva, razbijanje monopolov vseh vrst, poenostavitev vseh upravnih postopkov, izgradnja cestnega križa (3 pasovnice v roku 4 let), popolna posodobitev želežniškega prometa, podpora družinam, ki bodo poskrbele za svoje starše, znižanje cene zemljišč za gradnjo s sproščanjem zazidalnih parcel ..." je obljubljal Štrancar.

"Pa da zdaj vidimo, koliko strank me je pripravljeno podpreti. Če je Janši resnično do Slovenije, bo prvi, ki bo to podprl," je dodal.

Na Policijo smo poslali vprašanja, ali navedeni zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade in kako v takšnih primerih postopajo. Odgovore še čakamo.