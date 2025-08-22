Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Petek,
22. 8. 2025,
15.31

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Natisni članek

Natisni članek
smrt Tina Gaber Robert Golob Robert Golob predsednik vlade grožnja policija

Petek, 22. 8. 2025, 15.31

5 minut

Grožnja s smrtjo premierju? Štrancar Goloba primerjal z Mussolinijem.

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40
Tina Gaber, Robert Golob | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Podjetnik Aleš Štrancar je na družbenem omrežju X objavil zapis, v katerem je predsednika vlade Roberta Goloba primerjal s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem. Ob tem je spomnil, da so Mussolinija in njegovo partnerko leta 1945 v Milanu obesili z glavo navzdol. Na Policijo smo zato poslali vprašanja, ali takšen zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade.

"Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol," je zapisal Štrancar. Le nekaj ur pozneje je delil še objavo uporabnika "Janeza Novaka", ki je s pomočjo umetne inteligence ustvaril videoposnetek Goloba kot Mussolinija. 

Štrancar, lastnik portala Info360 in podjetja Domovina, je znan po tem, da v svojih javnih nastopih pogosto poseže po skrajnih izjavah, poroča Reporter.

Štrancar je že večkrat namignil na svojo politično udeležbo, pred dnevi pa je zapisal, da je po izteku pogodbe s podjetjem Sartorius BIA Separations pripravljen prevzeti vodenje vlade – pod pogojem, da ministre izbere sam. Kot mogoča kandidata je navedel nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča in ekonomista Tomaža Štiha.

Če postane predsednik vlade, se nam obeta raj na Zemlji – ali vsaj malce izboljšana Slovenija. "Nižji davki, nagrajeno bo delo (vrniti delu čas in oblast), nevladne organizacije vlada ali njeni sateliti NE smejo financirati, popolna reorganizacija zdravstva, razbijanje monopolov vseh vrst, poenostavitev vseh upravnih postopkov, izgradnja cestnega križa (3 pasovnice v roku 4 let), popolna posodobitev želežniškega prometa, podpora družinam, ki bodo poskrbele za svoje starše, znižanje cene zemljišč za gradnjo s sproščanjem zazidalnih parcel ..." je obljubljal Štrancar.

"Pa da zdaj vidimo, koliko strank me je pripravljeno podpreti. Če je Janši resnično do Slovenije, bo prvi, ki bo to podprl," je dodal.

Na Policijo smo poslali vprašanja, ali navedeni zapis predstavlja grožnjo s smrtjo predsedniku vlade in kako v takšnih primerih postopajo. Odgovore še čakamo.
smrt Tina Gaber Robert Golob Robert Golob predsednik vlade grožnja policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.