Žiga Papež

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
7.59

Sladka slovenska transverzala, prvi dan

Iz Maribora v srce Pohorja – divjina, ritmi koraka in prvih 50 kilometrov

Prvi dan je pod streho. Sladka slovenska transverzala se je začela tam, kjer se začne tudi Slovenska planinska pot, v Mariboru, in se za ogrevanje brez dolgih ceremonij takoj zapodila v zelena pljuča Slovenije. Etapa Maraton Jurovski dol je postregla z dolgimi gozdnimi grebeni, zanesljivo nogo in mirno glavo: 9 ur in minuta hoje, 49,4 kilometra, 2.320 metrov vzpona in 1.240 metrov spusta. Ker sem bil uro in pol pred časovnico, sem po Ribniški koči dodal še bonus: do Grmovškovega doma pod Veliko Kopo, kjer tudi nocoj spim. Skupaj sem danes zbral skoraj sedem žigov – lep psihološki zalet za začetek.

Žiga Papež, Sladka transverzala, 1.dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Jutro v Mariboru, pot v tišino

Start pri prvi kontrolni točki SPP je bil čustven in hvaležen – veliko znanih obrazov, stiskov rok in tisti občutek, ko pokriješ prvi meter od 616 kilometrov. Pot čez mariborsko in ruško Pohorje je hitro utišala mesta: mehka podlaga, vonj iglavcev in neskončen gozd. Ugotovil sem, da glasbe ali podkastov sploh ne potrebujem – ritmi koraka in dihanja so bili dovolj. Vsak kratek razgled skozi krošnje je bil nagrada.

Pohorje je drugačno kot naše apnenčaste Alpe – silikatno gorstvo, razpotegnjeni grebeni, visokobarjanska mokrišča in jezerca, dolgi odseki, kjer si ure sam s potjo. To je razlog, da je Slovenska planinska pot tu tako posebna: manj razgledov, a več povezanosti z divjino. Gozd je danes res naredil svoje – umiril je glavo.

Krvni sladkor je bil cel dan stabilen – natančno odmerjanje, dovolj hidracije in miren tempo so opravili svoje. | Foto: Žiga Papež Krvni sladkor je bil cel dan stabilen – natančno odmerjanje, dovolj hidracije in miren tempo so opravili svoje. Foto: Žiga Papež

Statistika, ki nekaj pove

  • Čas (bruto): 9 ur 1 minuta

  • Razdalja: 49,4 kilometra

  • Povprečna hitrost: 5,5 kilometra na uro

  • Vzpon/spust: +2.320 metrov / –1.240 metrov

  • Žigi: skoraj 7 (en "bonus" zaradi dobre časovnice)

  • Nočitev: Grmovškov dom pod Veliko Kopo

Krvni sladkor je bil cel dan stabilen – natančno odmerjanje, dovolj hidracije in miren tempo so opravili svoje. Počutje je dobro; zaznal sem dva žulja v nastajanju, zato bosta jutri prsta preventivno "v flikah". Bolje zdaj kot prepozno.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj.

Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Žiga Papež

Pohorje: dolgo, mehko – in varljivo

Prvi dan me je prijetno presenetil. Pohorje je manj dramatično kot apnenčasti zidovi, ki me čakajo v osrednjih in Julijskih Alpah, a se lahko hitro zalotiš, da prehitro tečeš – mehka podlaga, valovanje poti in občutek, da gre "samo še malo". Tu se začnejo utrujenost, vročina in skriti metri vzpona. Današnja številka +2.320 metrov to lepo pokaže.

Pohorje je drugačno kot naše apnenčaste Alpe – silikatno gorstvo, razpotegnjeni grebeni, visokobarjanska mokrišča in jezerca, dolgi odseki, kjer si ure sam s potjo. | Foto: Žiga Papež Pohorje je drugačno kot naše apnenčaste Alpe – silikatno gorstvo, razpotegnjeni grebeni, visokobarjanska mokrišča in jezerca, dolgi odseki, kjer si ure sam s potjo. Foto: Žiga Papež

Glava mirna, srce hvaležno

Hvala vsem, ki ste prišli na štart, in partnerjem, ki mi stojite ob strani. Posebna zahvala Siol.net, ekskluzivnemu medijskemu partnerju – tam boste vsako jutro našli zapis dneva (za prejšnji dan) s fotografijami in videovlogom.

Več fotografij s poti si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji: 

Jutri: nov dan, nova zgodba

Pred menoj je drugi del pohorske zgodbe in prvi "resni" obračun z utrujenostjo. Če bo glava ostala mirna, bodo noge naredile svoje. Sladka transverzala je šele na začetku – prvi dan je bil lep uvod, tiho ogrevanje in dober opomnik, da je pot dolga.

Se beremo jutri z novo etapo.

Če želite podpreti dobrodelni del projekta – športno-izobraževalni tabor za otroke s sladkorno boleznijo tipa 1 –, najdete povezavo na mojih kanalih Sladek lajf in pri člankih na Siol.net.

Korak za korakom. Žigi za žigi. Dan za dnem.

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, glavni medijski partner projekta.
Žiga Papež
