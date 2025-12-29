Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

29. 12. 2025
9.45

Kolektor in GGD do 82,5-milijonskega posla za sanacijo Karavank

Sanacija stare cevi karavanškega predora se bo začela po odprtju nove cevi. Ta je že zgrajena, poteka pa nameščanje elektrostrojne opreme. Za promet, začasno dvosmerni, naj bi jo odprli marca prihodnje leto. Obstoječo cev bodo medtem zaradi sanacije zaprli. Promet po obeh ceveh predora Karavanke bo po končani sanaciji predvidoma stekel v začetku leta 2029.

Dars je za sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke in pripadajoče infrastrukture izbral konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling. Ponudbena cena je 82,5 milijona evrov brez davka, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil. Dela se bodo začela po odprtju nove cevi.

Razpis za izvajalca gradbenih del za sanacijo obstoječe predorske cevi na slovenski strani, torej od Hrušice do meje z Avstrijo, je Dars objavil septembra lani. Sposobnost za sodelovanje v postopku je priznal trem ponudnikom: zdaj izbranemu konzorciju okoli Kolektorja, konzorciju družb Strabag gradbene storitve, IMP ter ljubljanske in zagrebške podružnice avstrijske družbe Strabag ter turškemu gradbincu Cengizu, ki je dokončal že tudi novo predorsko cev karavanškega predora.

Septembra letos je vse tri ponudbe zavrnil kot nedopustne, ker so presegle zagotovljena sredstva v višini 73,5 milijona evrov brez davka. Vse tri ponudnike je pozval k oddaji novih ponudb.

Karavanke
Novice Odobrena evropska sredstva za sanacijo prve cevi predora Karavanke

Štiri tisoč evrov manj

Tudi te so presegle najvišjo dopustno vrednost, ki jo je Dars določil pri 82,5 milijona evrov brez davka. Izbrani konzorcij je nato svojo ponudbo po pogajanjih, v katerih je sodeloval še konzorcij s Strabagom, znižal na 82,496 milijona evrov.

Sanacija stare cevi karavanškega predora se bo začela po odprtju nove cevi. Ta je že zgrajena, poteka pa nameščanje elektrostrojne opreme. Za promet, začasno dvosmerni, naj bi jo odprli marca prihodnje leto. Obstoječo cev bodo medtem zaradi sanacije zaprli. Promet po obeh ceveh predora Karavanke bo po končani sanaciji predvidoma stekel v začetku leta 2029.

Za sanacijo obstoječe predorske cevi so Darsu pristojni že odobrili tudi evropsko sofinanciranje. Iz kohezijskega sklada bo tako za projekt prejel 32,2 milijona evrov.

