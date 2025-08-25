Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Metoda All-on-4 in napredne implantološke rešitve, ki vračajo nasmeh in spreminjajo življenja – brez kompromisov pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS

Nova doba nasmehov: vrhunske implantološke rešitve

SMT Dent, Ortoimplant Dental Spa | Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. | Foto ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Brezzobost ni le estetski problem, ampak resna ovira pri vsakdanjem življenju – od prehranjevanja do komunikacije. V Ortoimplant DENTAL SPA ponujajo rešitve tudi za najzahtevnejše primere: od svetovno priznane metode All-on-4 do naprednih implantoloških tehnik, ki omogočajo terapijo tam, kjer se je zdelo, da je ni več mogoče izvesti.

Spoznajte Ortoimplant DENTAL SPA na sejmu MOS Celje 2025!

Od 17. do 21. septembra 2025 bo ekipa Ortoimplant DENTAL SPA prisotna na sejmu MOS v Celju. To je priložnost, da jo osebno spoznate, pridobite nasvete in izveste več o najnovejših implantoloških rešitvah.

Za več informacij pokličite +385 99 480 3700.

SMT Dent, Ortoimplant Dental Spa | Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ko nasmeh izgine, življenje postane težje

Izguba zob in oralne funkcije vpliva na zdravje, prehrano, govor in samozavest. Številni pacienti priznavajo, da se jim zaradi brezzobosti življenje skrči: izogibajo se družbi, občutijo nelagodje pri komunikaciji in celo najpreprostejši obrok postane ovira.

Temu se pogosto pridruži še strah pred zobozdravnikom, ki ljudi leta odvrača od obiska. Ko težave postanejo resne, se zdi, da rešitve ni – a prav tu stopi v ospredje moderna implantologija.

All-on-4: nova funkcija v enem dnevu

Metoda All-on-4 danes velja za zlati standard v rehabilitaciji brezzobih čeljusti. Na samo štiri implantate se namesti fiksni most, pacient pa že isti dan zapusti ordinacijo s funkcionalnimi začasnimi zobmi. V nekaj mesecih sledi končna rešitev.

Za pacienta to pomeni konec omejitev – ponovno lahko normalno žveči, govori jasno in samozavestno živi vsakdan.

Napredna implantologija – ko klasične metode niso dovolj

Pri močno izraženi izgubi kosti klasični implantati niso mogoči. V Ortoimplant DENTAL SPA zato uporabljajo najnaprednejše metode:

  • Pterigoidni implantati – sidrajo se v zadnji del zgornje čeljusti, kjer je kost izjemno čvrsta, in omogočajo stabilnost brez dodatnih augmentacij.
  • Zigomatični implantati – vstavijo se v ličnico (zygoma) in omogočijo rešitev pri ekstremni izgubi kosti.
  • Transnazalni implantati – postavljeni so skozi nosno votlino, izkoriščajo kost zunaj običajnih meja alveole.
  • Individualizirani subperiostalni implantati – izdelani so po meri s pomočjo 3D-tehnologije, namenjeni primerom, ki so se do nedavnega zdeli nerešljivi.

Gre za zahtevne posege, ki terjajo vrhunsko strokovnost, a pacientom prinašajo ključno sporočilo: rešitev obstaja tudi v najkompleksnejših primerih.

Dental Spa koncept – celostna skrb brez stresa

Ortoimplant DENTAL SPA ponuja nekaj, česar klasične ordinacije nimajo – edinstven Dental Spa koncept, v katerem pacient dobi celostno izkušnjo. Cilj je, da je poseg kar se da prijeten in brez stresa, okrevanje pa hitro in učinkovito.

Del tega koncepta so:

  • analgosedacija za miren potek posega,
  • limfne drenaže za zmanjšanje oteklin,
  • Hilotherm maska za hlajenje in umiritev,
  • ozonoterapija kot naravna antibakterijska podpora,
  • magnetoterapija s torzijskimi polji za regeneracijo tkiv,
  • intravenske infuzije vitaminov, mineralov in aminokislin za krepitev imunskega sistema.

Gre za kombinacijo zobozdravstvene terapije in regenerativne medicine, ki pacientu vračata zaupanje in občutek varnosti.

Vsakega pacienta obravnavajo individualno. | Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA Vsakega pacienta obravnavajo individualno. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

HBOT – kisik, ki pospeši celjenje

Pomembna posebnost Ortoimplant DENTAL SPA je tudi hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Terapija s kisikom pod povišanim tlakom dokazano pospeši celjenje, izboljša regeneracijo in zmanjša tveganje za zaplete. V regiji jo ponuja le peščica centrov, zato predstavlja dodatno prednost za paciente.

Izkušnje, ki zagotavljajo varnost

Vse to temelji na izkušnjah dr. Zdenka Trampuša, DDS, ki se z implantologijo ukvarja že več kot tri desetletja. Njegovih 16 let dela z metodo All-on-4 in 14 let z zahtevnimi primeri Zigoma ga uvrščajo med vodilne strokovnjake, kar potrjujejo tudi pacienti iz vse Evrope.

NAROČITE SE NA PRVI SPECIALISTIČNI DIAGNOSTIČNI PREGLED!

Prvi korak do rešitve je specialistični diagnostični pregled pri dr. Zdenku Trampušu, DDS. Na podlagi natančne 2D/3D RTG diagnostike boste prejeli osebno prilagojen načrt terapije, ki bo ustrezal vašim potrebam.

+385 1 3703 498

info@ortoimplant.hr

Dr. Zdenka Trampuš je v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA obiskala tudi Anja Markovič. | Foto: Jan Lukanović Dr. Zdenka Trampuš je v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA obiskala tudi Anja Markovič. Foto: Jan Lukanović

Spremljajte jih

Za nasvete, novosti iz sveta stomatologije ter zgodbe in izkušnje pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih:

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

LinkedIn

Spoj vrhunske implantologije, inovativnih terapij in celostne skrbi v Ortoimplant DENTAL SPA pacientom vrača nekaj najdragocenejšega – svobodo živeti brez omejitev in z zaupanjem v vsakdanjem življenju.

Več informacij o stomatologiji prihodnosti, ki jo ponuja implantološki center odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba, najdete na www.ortoimplant.hr.

