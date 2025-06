Nasmeh je prva stvar, ki jo opazimo pri človeku. Je ogledalo samozavesti, veselja in odprtosti. Zdravi in lepi zobje niso več le stvar estetike – so simbol zdravja, mladostne energije in dobrega počutja. Če se pojavijo resnejše težave z zobmi ali celo njihova izguba, to ne vpliva le na našo sposobnost žvečenja ali govorjenja. Vpliva na celoten videz obraza, spremeni se mimika in človek pogosto izgubi del svoje identitete. Začne se umikati iz družbe, skriva nasmeh, njegova samozavest upade, z njo pa tudi kakovost življenja. A danes obstaja rešitev, ki spreminja življenja. Gre za revolucionarno metodo All-on-4, sodoben, celosten in tehnološko napreden pristop, ki omogoča fiksno zamenjavo vseh zob v eni čeljusti – hitro, varno in dolgoročno. Ta rešitev ni zgolj nadomestek za izgubljene zobe. Je povrnitev funkcije, nasmeha, samozavesti in tiste pristne življenjske energije. Dr. Zdenko Trampuš, eden izmed vodilnih implantologov v tem delu Evrope, metodo All-on-4 razvija že več kot 30 let. Z jasnim ciljem: pacientu povrniti ne le zobe, temveč tudi osebnost, ki stoji za nasmehom.

Anja Markovič je dr. Zdenka Trampuša obiskala v njegovi kliniki in preverila, kaj je metoda All-on-4, kdo so kandidati zanjo in kakšne so izkušnje njegovih pacientov.

Foto: Jan Lukanović

Ko gresta udobje in zobozdravstvo z roko v roki

Z dr. Zdenkom Trampušem sta se z Anjo Markovič zadržala tam, kjer se začne in konča skoraj vsaka zgodba njegove klinike – v SPA-ju. Gre za prostor, kjer se vrhunska zobozdravstvena oskrba prepleta z udobjem, ki ga prej povezujemo z luksuznimi wellnessi. In prav tu je bila Anja deležna tretmaja, kakršnega so deležni njihovi pacienti po posegih – fiziološkega podhlajevanja operiranega področja.

"Gre za hlajenje, ki je telesu naravno in varno. Za vaše telo – in za človeško telo nasploh – je varno podhlajevanje tisto, ki poteka v temperaturnem razponu od deset do 30 stopinj Celzija. Znotraj teh meja telo zazna hlajenje kot terapevtsko in spodbudno," fiziološko podhlajevanje razloži dr. Trampuš. "Če bi šli pod deset stopinj Celzija, bi tekočine v telesu – predvsem limfa, ki je ključna za odvajanje odpadnih snovi – začele zastajati. Takrat bi lahko prišlo do povečanega otekanja dlesni, mehkega tkiva in vsega, kar običajno povzroči oteklino po operativnem posegu."

Foto: Jan Lukanović

Torej gre za tretma, ki zmanjša morebitne negativne učinke operacije. Cilj pristopa je, da se pacient lahko čim prej vrnete k svojim vsakodnevnim opravilom, brez zapletov ali dolgotrajnega okrevanja.

Kdo je deležen takšnih SPA tretmajev?

Takšnega terapevtskega podhlajevanja – ki ga v Ortoimplant DENTAL SPA izvajajo po natančno določenih fizioloških parametrih – so deležni vsi pacienti, ki so prestali kirurški poseg, pa naj bo to vstavljanje zobnih implantatov, ekstrakcija zob, apikotomija, parodontološka operacija ali druga invazivna obravnava mehkih tkiv.

"Vsaka travma namreč sproži vnetni odziv telesa, ki pogosto vključuje otekanje. Da bi to oteklino zmanjšali, je zelo priporočljivo, da poškodovano področje ustrezno podhlajujemo" pojasni dr. Trampuš.

To pomeni, da pacienti niso prepuščeni zgolj osnovni oskrbi ali sami sebi po odhodu iz operacijske sobe – prav nasprotno. Vsak korak okrevanja je načrtovan, spremljan in podprt z najnovejšo tehnologijo ter individualno pozornostjo. Tako telesno kot čustveno okrevanje pacienta je pomemben del uspeha celotnega posega in v Ortoimplantu ta vidik jemljejo skrajno resno.

All-on-4: revolucionarna rešitev za nov nasmeh in kakovostno življenje

Za vse, ki so izgubili večino zob ali vse zobe v eni ali obeh čeljustih, je bila dolgo časa edina možnost snemna proteza. A s tem pogosto pridejo številne neprijetnosti – zmanjšan občutek okusa, neprijeten pritisk na nebo, zatikanje hrane, negotovost pri govoru ali smehu, celo strah pred tem, da bi proteza zdrsnila sredi pomembnega trenutka. Vse to vpliva na kakovost življenja in pogosto tudi na samozavest.

Prav zato je metoda All-on-4 prava revolucija v sodobni dentalni medicini. "Gre za metodo, s katero nadomeščamo izgubljene zobne korenine in zobe. Če ste torej izgubili zobe v eni ali obeh čeljustih, je All-on-4 način, kako z zobnimi vsadki ponovno vzpostaviti trdno in funkcionalno zobovje," pojasni priznani implantolog.

Čeprav ime nakazuje uporabo štirih implantatov, jih je lahko – odvisno od posameznega primera – tudi pet ali šest. Ključno pa je, da se zobni mostiček opira na štiri osnovne točke, kar zagotavlja zadostno stabilnost zobnega loka.

Začetki omenjene metode segajo v leto 1989, ko jo je patentiral prof. Paulo Malo, danes pa jo v svoji najnaprednejši obliki izvajajo tudi v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA – z edinstveno kombinacijo znanstvene natančnosti, tehnološke dovršenosti in celostnega terapevtskega pristopa. In rezultat? Nasmeh, ki vrača človeku obraz – in življenje.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: Jan Lukanović

"Tako kot implantat posnema zobno korenino, tako metoda All-on-4 omogoča, da celoten zobni lok na štirih implantatih ponovno deluje kot celovit, povezan organ, ki smo ga človeku vrnili v njegovo prvotno stanje – z vso funkcionalnostjo, kot jo ima naravno zobovje."

Od diagnostike do novega nasmeha v le petih obiskih

Dr. Trampuš poudarja, da je vsak korak v procesu All-on-4 izjemno pomemben in natančno načrtovan. "Celoten postopek je sestavljen iz stotine majhnih detajlov in že ena sama izpuščena faza lahko povzroči kumulativno napako, ki vpliva na končni rezultat," pove iskreno. "Vsak korak mora biti skrbno nadzorovan – od prvega obiska pacienta in natančne diagnostike do izdelave začasnih zob in vse do končne digitalizirane izvedbe. Med samim postopkom poteka več preizkusov, dokler ne pridemo do popolnega končnega izdelka, ki na implantatih sedi popolnoma pasivno – brez kakršnegakoli premikanja, napetosti ali pritiska."

V Ortoimplant DENTAL SPA vsak primer obravnavajo individualno in celostno. Postopek poteka v petih obiskih. Prvi je namenjen natančni diagnostiki. Pacient opravi 3D-slikanje (CT), analizo strukture in kakovosti kosti, sledi podroben pogovor o željah, pričakovanjih in možnostih. Na tej osnovi se pripravi personaliziran terapijski načrt. Na drugem obisku sledi kirurška vstavitev implantatov, poseg poteka varno, neboleče in brez stresa. Približno dva tedna po posegu se pacient ponovno oglasi v kliniki, kjer odstranijo šive in preverijo potek celjenja. Ko se tkiva umirijo, je čas za odtis in digitalno pripravo končnega fiksnega mostička. Ob zaključnem obisku se pacientu povrne nasmeh. Konstrukcija je natančno izdelana, brez pritiska, popolnoma pasivna in funkcionalna. Vse skupaj običajno traja približno tri mesece – od prvega pregleda do zadnjega nasmeha. In najlepše? Pacienti niso prepuščeni sami sebi niti v vmesnem času – ves čas jih spremlja ekipa strokovnjakov, regeneracijo pa podpirajo z dodatnimi terapijami v SPA-ju, ozonoterapijo, intravenskimi prehranskimi dopolnili, limfno drenažo in celo možnostjo prenočitve v udobnih apartmajih. Prijavite se na prvi brezplačni pregled.

"Mene vedno znova navduši rezultat – ko pri pacientu dosežemo dober izid, ko mu vrnemo samozavest, ko je zadovoljen, srečen in ko na koncu nima nobenih težav s svojimi zobmi."

Rešitev tudi tam, kjer drugi vidijo omejitev

Čeprav All-on-4 pomeni štiri implantate, ki nosijo celoten zobni lok, je izvedba vedno prilagojena posamezniku. "Metoda nima omejitev, ima pa različice – odvisno od stanja kosti," pojasni dr. Trampuš.

Če v zgornji čeljusti primanjkuje kosti, se uporabijo zigomatični implantati, ki se sidrajo v ličnico, ali implantati v bazo lobanje. V spodnji čeljusti pa včasih pridejo v poštev subperiostalni implantati, ki se pritrdijo na kost s posebnimi vijaki.

"To so napredne metode, ki jih izvajamo vsakodnevno," doda dr. Trampuš. Fiksne zobe lahko danes dobijo tudi pacienti s hudo izgubo kosti.

Odločitev za spremembo ni vedno lahka, a je zagotovo korak, ki ga je vredno narediti. Kakovost življenja njihovih pacientov je danes neprimerljiva s kakovostjo v preteklosti.

Kdaj lahko pacienti brez skrbi zagrizejo v jabolko?

Čeprav nekateri pogumni začnejo uporabljati nove zobe že zelo zgodaj, dr. Trampuš priporoča nekaj potrpežljivosti. "Idealno je počakati približno tri mesece po posegu, da se zobni implantati popolnoma zarastejo s kostjo," pojasni. Takrat so zobje pripravljeni na vse – od jabolka do zrezka.

Tudi nega zob je enaka kot pri naravnih zobeh. "Priporočam uporabo ščetke, pri čemer vedno svetujemo električno zobno ščetko, saj omogoča temeljitejšo higieno in učinkovitejše odstranjevanje ostankov hrane sprotetskih nadomestkov," svetuje. "Poleg tega so za ustno higieno priporočljivi tudi različni dezinfekcijski pripravki, ustne vodice, pa tudi medzobne ščetke in zobna nitka, s katerimi se očistijo težje dostopni predeli.

