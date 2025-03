Inovativna pot do trajnega in samozavestnega nasmeha

Metoda All-on-4 je revolucionarna rešitev za brezzobost, saj lahko z njo pacienti dobijo zobe v samo enem dnevu. Zmanjšana potreba po dograditvi kosti, hitra rehabilitacija, dolgoročni rezultati ter povrnitev nasmeha in samozavesti – to je le nekaj prednosti te metode.

Izguba zob pomembno vpliva na kakovost življenja, saj poleg tega, da povzroča težave pri žvečenju in govoru, zmanjša tudi samozavest. Kadar pacient izgubi veliko zob ali ima popolnoma brezzobo čeljust, so tradicionalne rešitve, kot je zobna proteza, pogosto nepraktične in neudobne, medtem ko lahko vgradnja običajnih endostalnih vsadkov zahteva zapletene in dolgotrajne postopke, kot je dograditev kosti.

Metoda All-on-4 predstavlja naprednejšo alternativo vsem tem metodam, saj zagotavlja stabilno in funkcionalno rešitev v krajšem času. Gre za rešitev, ki združuje napredno tehnologijo s praktičnostjo in omogoča pacientom vgradnjo fiksnih zob v samo enem dnevu. Ta metoda spreminja dojemanje dentalne medicine in prinaša številne prednosti, ki presegajo estetsko korekcijo.

All-on-4: trajna rešitev za brezzobost

Revolucionarna implantološka metoda All-on-4 je bila razvita kot odgovor na potrebo po učinkovitejši in manj invazivni rešitvi za paciente s popolno izgubo zob. Ta zlati standard zdravljenja brezzobosti je zasnoval portugalski zobozdravnik dr. Paulo Malo. Prvi klinični primeri uporabe metode so bili zabeleženi leta 1998, prvi rezultati pa so bili objavljeni v znanstvenih publikacijah že na začetku 21. stoletja. Od takrat je metoda All-on-4 postala sinonim za inovacijo v dentalni medicini, ki na tisoče pacientom po vsem svetu omogoča povrnitev nasmeha, funkcionalnosti in samozavesti. Ključ do uspeha je v njenem minimalističnem pristopu in številnih prednostih – z vgradnjo samo štirih vsadkov na čeljust, od katerih so zadnji vsadki postavljeni pod kotom, dosežemo večjo stabilnost, obstoječo kost pa uporabimo kot oporo.

Rešitev All-on-4 v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA izvajamo že več kot 15 let in s tem postopkom imamo bogate izkušnje, zaradi katerih lahko z gotovostjo trdimo, da ni boljše rešitve za zdravljenje popolne brezzobosti, kot je metoda All-on-4.

Razumevanje postopka All-on-4 in njegovih prednosti je bistveno za vsakogar, ki išče trajno, varno in funkcionalno rešitev za popolno izgubo zob. Zato smo na enem mestu strnili vse ključne prednosti, zaradi katerih je ta metoda najbolj zaželena metoda pri zdravljenju popolne brezzobosti.

Prednosti metode All-on-4

1. Ohranjanje preostale kosti: Eden največjih izzivov pri izgubi zob je resorpcija čeljustne kosti. Ob izgubi zob čeljustna kost izgubi oporo in se začne umikati, kar lahko privede do znatne resorpcije. Vsadki All-on-4 delujejo kot nadomestek za korenine zob, čeljustni kosti zagotavljajo potrebno stimulacijo in preprečujejo njeno nadaljnje propadanje. Ta metoda ne podpira le zdravja ustne votline in čeljustnih kosti, temveč tudi pomaga ohranjati naraven videz obraza.

2. Krajše trajanje zdravljenja: Tradicionalni postopki vgradnje vsadkov pogosto vključujejo faze, ki trajajo več mesecev ali lahko trajajo leta, zlasti če je potrebna dograditev kosti. Metoda All-on-4 ta čas bistveno skrajša, saj lahko vsadke in začasne zobe vgradimo v enem dnevu. Ta prednost je še posebej pomembna za paciente, ki želijo hitro rešitev brez večkratnih obiskov pri zobozdravniku.

3. Zmanjšana potreba po dograditvi kosti: Pri pacientih z nezadostno kostno maso tradicionalni vsadki pogosto zahtevajo kompleksne postopke dograditve kosti. Zahvaljujoč posebej oblikovanim vsadkom, ki so nameščeni pod kotom, metoda All-on-4 odpravlja potrebo po tem dodatnem posegu, zaradi česar je sam postopek manj invaziven in dostopnejši.

4. Cena posega All-on-4: Čeprav so začetni stroški fiksnih zob lahko precejšnji, je to na dolgi rok ena izmed stroškovno najučinkovitejših rešitev. Kombinacija manjšega števila potrebnih vsadkov in krajšega časa zdravljenja zmanjša skupne stroške. Ob pravilni negi lahko vsadki All-on-4 zdržijo vse življenje, kar še dodatno upraviči pacientovo naložbo v ta implantološki postopek.

Individualni pristop – individualizirane cene vsadkov! V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se posvetimo vsakemu pacientu posebej, saj metodo All-on-4 skrbno prilagajamo specifičnim potrebam, anatomiji, preostalemu volumnu kosti in njeni kakovosti. Cena posega se torej določi šele po natančnem pregledu in posvetu z dr. Trampušem, DDS. Dovolite nam, da vam pomagamo pri lažji odločitvi za izboljšanje kakovosti vašega življenja – v svoji kliniki vam nudimo brezplačen prvi pregled. Prijavite se še danes!

5. Enostavno vzdrževanje: Za razliko od zobnih protez, ki zahtevajo dnevno odstranjevanje in posebne tehnike čiščenja, se vsadke All-on-4 vzdržuje kot naravne zobe. Za ohranitev njihove dolgoživosti in funkcionalnosti zadostujejo dosledna ustna higiena, uporaba zobne prhe in redni pregledi.

6. Povečana samozavest: Estetika igra v vsakdanjem življenju veliko vlogo. Fiksni zobje na vsadkih so videti naravno, pacienti pa se počutijo, kot da imajo naravne zobe. Poleg tega so prepričani, da se fiksna proteza v nobenem primeru ne bo premaknila. Vse to pacientom omogoča, da se brez zadržkov smejijo in uživajo v družbenih interakcijah. Povrnitev samozavesti je pogosto ena najpomembnejših prednosti, ki jo navajajo pacienti klinike Ortoimplant DENTAL SPA.

7. Brez parodontoze in kariesa: Metoda All-on-4 ne zagotavlja le trajne rešitve za paciente s popolno izgubo zob, ampak tudi odpravlja tveganje za različne težave v ustih, kot sta parodontoza in karies. Klasične proteze lahko pogosto povzročijo draženje in nelagodje, kar vodi v povečano tveganje za okužbe ali celo poškodbe preostale ustne strukture, predvsem čeljustne kosti, ki ob nošenju mobilne proteze še naprej propada. Metoda All-on-4 odpravlja tovrstne izzive, saj vsadki zagotavljajo stabilno in fiksno podlago, ki omogoča dolgoročno ustno zdravje.

8. Estetsko privlačni zobje: Končna protetična rešitev All-on-4 je videti povsem naravna, predvsem pa povrne nasmeh. Vsadki so zasnovani tako, da posnemajo obliko, velikost in barvo naravnih zob ter ustvarjajo harmonijo z obrazom. Zobotehniki klinike Ortoimplant DENTAL SPA uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo za izdelavo protetičnih nadomestkov, ki popolnoma ustrezajo estetskim zahtevam in poskrbijo, da so zobje videti popolnoma naravni.

9. Povečana stabilnost: Ta metoda daje pacientom občutek vrhunske stabilnosti v primerjavi s tradicionalnimi protezami. Za razliko od zobnih protez, ki drsijo, so ti vsadki trdno zasidrani v čeljusti, kar pacientom omogoča, da jedo, govorijo in se smejejo brez strahu ali negotovosti. Ta sistem zagotavlja dolgotrajno stabilnost in večjo funkcionalnost pri vsakodnevnih aktivnostih, kar pacientom omogoča večje udobje in samozavest.

10. Rešitev za vse življenje: Gre za rešitev, ki lahko ob pravilni negi traja vse življenje. Za razliko od tradicionalnih protez, ki zahtevajo pogosto prilagajanje, ti vsadki vseskozi ostajajo stabilni in funkcionalni. Pravilno vzdrževani predstavljajo dolgoročno naložbo v zdravje ustne votline brez potrebe po nenehnem menjavanju ali popravljanju.

11. Novi zobje v 24 urah: Metoda All-on-4 pacientom omogoča, da že isti dan dobijo funkcionalne in estetsko čudovite zobe. Po posegu se pacientu vsadi začasna rešitev, trajna rešitev pa pride po nekaj mesecih. Ta hiter poseg omogoča pacientom takojšnjo preobrazbo, ki jim takoj po posegu prinese zaupanje in samozavest.

12. Hitra rehabilitacija in minimalno nelagodje: Za razliko od tradicionalnih implantoloških postopkov, ki lahko zahtevajo daljši čas okrevanja, metoda All-on-4 omogoča pacientom hitrejše okrevanje in mnogi pacienti poročajo, da so se v rekordnem času vrnili k svojim vsakodnevnim dejavnostim. Ta postopek zmanjša potrebo po intenzivnem pooperativnem zdravljenju, s konceptom Ortoimplant DENTAL SPA pa se nelagodje in stres še dodatno zmanjšata.

Ta inovativni pristop je zasnoval dr. Zdenko Trampuš, DSS, ki je svojo kariero posvetil ustvarjanju prijetne in brezskrbne izkušnje za vse paciente, ki jim omogoča, da se med celotnim procesom vgradnje metode All-on-4 sprostijo in počutijo popolnoma varne. Koncept Ortoimplant DENTAL SPA združuje vrhunsko zobozdravstveno storitev, analgosedacijo in spa terapije, hkrati pa zmanjšuje nelagodje in pospešuje čas okrevanja.

Metoda All-on-4 ni samo zobozdravstvena rešitev – je priložnost za popolnoma novo kakovost življenja. Zaradi kombinacije funkcionalnosti, estetike in praktičnosti je ta tehnika zlati standard v svetu dentalne medicine. Pacienti, ki se bodo odločili za to metodo, ne bodo dobili le novih zob, ampak tudi brezhibno funkcionalnost in estetiko ter povrnjeno samozavest – tako kot so jo imeli nekoč, ko so imeli naravne zobe!

