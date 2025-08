Šok na Češkem: dvanajstletnica rodila otroka, oče naj bi bil njen najstniški brat

Deklica je zaradi bolečin v trebuhu poiskala pomoč v bolnišnici in v začetku julija v mestu Karlovy Vary rodila zdravega otroka.

Med nosečnostjo, o kateri naj ne bi družina vedela ničesar, so dvanajstletnico fotografirali tudi v šoli in tudi tam njeno stanje ni vzbudilo nobenih sumov.

Po poročanju Novinky sta zdravnici Jana Alešová in Helena Neumannová iz Češkega združenja za ginekologijo in porodništvo (ČGPS) medijem izjavili, da takšnega primera ne pomnita. Včasih k njim pridejo nosečnice, stare komaj 14 let, za nosečnosti pri deklicah, mlajših od 14 let, pa poznajo le primere z drugih celin.

Kako, da niso ničesar opazili?

"Vsekakor je bila zrela, če je že imela menstruacijo. Nosečnost se v tako mladih letih običajno odkrije pozno, ko ni več možnosti za prekinitev nosečnosti," je na vprašanje, zakaj ni nihče nič opazil, odgovorila Neumannová in dodala, da otroci v tej starosti zaradi pubertete doživljajo številne telesne spremembe.

Primer preiskuje policija

Policijska preiskava, ki naj bi razjasnila okoliščine tega incidenta, še poteka. Poročila medijev pa nakazujejo, da bi oče otroka lahko bil njen 16-letni brat, kar naj bi deklica omenila med pogovorom s psihologom.

Omenjeni portal pa še navaja, da to ni prvi tak primer na Češkem. Leta 2007 je otroka rodila najstnica, oče pa naj bi bil njen 12-letni brat. Prisilil jo je k spolnim odnosom, policija pa takrat zaradi njegove starosti proti dečku ni vložila obtožnice.