Streljanje pri Brezovici: 81-letnik hudo poškodoval 40-letnika

Ljubljanske policiste so nekaj po 15. uri obvestili o streljanju na območju Loga pri Brezovici. Po prvih informacijah je 81-letni osumljenec po sporu s strelnim orožjem huje poškodoval 40-letnega moškega, ki se v ljubljanskem kliničnem centru bori za življenje.

Osumljenca so policisti prijeli na kraju in mu odvzeli prostost.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo.

Tako motiv za dejanje kot izvor orožja, ki so ga našli na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.