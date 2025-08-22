V avtomobilu 23-letnika našli predelano puško z dušilcem

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice, ki so v četrek med nadzorom prometa v kraju Brezova Reber ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila, so pri njem našli ne prav vsakdanjo stvar.

Med nadzorom sta policista na zadnjem sedežu vozila opazila predelano lovsko puško z dušilcem, za katero so v postopku ugotovili, da voznik zanjo nima ustrezne orožne listine.

Puško so vozniku zasegli. Ko bodo opravili klasifikacijo orožja, bodo zoper voznika ukrepali.