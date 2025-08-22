Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
22. 8. 2025,
11.27

20 minut

Petek, 22. 8. 2025, 11.27

V avtomobilu 23-letnika našli predelano puško z dušilcem

Na. R.

puška, dušilec, zaseg | Ker ni imel dovoljenja, bodo policisti ukrepali. | Foto PU Novo mesto

Ker ni imel dovoljenja, bodo policisti ukrepali.

Foto: PU Novo mesto

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice, ki so v četrek med nadzorom prometa v kraju Brezova Reber ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila, so pri njem našli ne prav vsakdanjo stvar.

Med nadzorom sta policista na zadnjem sedežu vozila opazila predelano lovsko puško z dušilcem, za katero so v postopku ugotovili, da voznik zanjo nima ustrezne orožne listine.

Puško so vozniku zasegli. Ko bodo opravili klasifikacijo orožja, bodo zoper voznika ukrepali. 

