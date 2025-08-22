Ameriški lovci v zraku: prestregli so rusko vohunsko letalo

ZDA so v zrak dvignile lovska letala, potem ko so v bližini Aljaske opazili rusko izvidniško letalo, poroča Newsweek.

Incident, ki se je zgodil v četrtek, je potrdilo Severnoameriško poveljstvo za zračno in vesoljsko obrambo (NORAD). Sporočili so, da so v zrak poslali letalo E-3, dva lovca F-16 in en tanker KC-135 z namenom, da bi prestregli rusko vohunsko letalo, ki je vstopilo v območje, kjer morajo letala sporočiti podatke o letu in slediti določenim pravilom. Gre za neke vrste "varovalni pas" okoli ameriškega zračnega prostora, ki omogoča vojski, da zazna letala, še preden vstopijo v dejanski ameriški zračni prostor.

"Rusko letalo je ostalo v mednarodnem zračnem prostoru in ni vstopilo v ameriški ali kanadski suvereni zračni prostor," so še sporočili iz poveljstva. Kot pravijo, ruskega preleta niso zaznali kot grožnjo, saj se to redno dogaja.

Poudarili pa so, da so vedno pripravljeni na odziv. "NORAD uporablja večplastno obrambno mrežo satelitov, zemeljskih in zračnih radarjev ter lovskih letal za odkrivanje in sledenje letal ter obveščanje o ustreznih ukrepih. NORAD ostaja pripravljen uporabiti vrsto možnosti odzivanja pri obrambi Severne Amerike," so izpostavili.