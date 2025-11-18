Donald Trump izgubil živce in nadrl novinarko: Tišina, pujsek! #video

Donald Trump je med svojim zadnjim pogovorom z mediji na krovu ameriškega predsedniškega letala ob vprašanju ene od novinark o dosjejih njegovega nekdanjega prijatelja Jeffreyja Epsteina, zloglasnega spolnega prestopnika, izgubil živce in novinarki zabičal, naj bo tiho. Predstavniški dom ZDA bo sicer prav danes glasoval o podpori javni objavi Epsteinovih dosjejev, za katere mnogi pričakujejo, da bodo razkrili imena vplivnih oseb, ki so skupaj z Epsteinom zlorabljale mladoletna dekleta.

"Tišina! Tišina, pujsek," je ameriški predsednik Donald Trump zabrusil novinarki poslovnega medija Bloomberg, ki ga je vprašala, zakaj se vede, kot da so v dosjejih Jeffreyja Epsteina informacije, ki bi zanj lahko bile obremenilne, pa čeprav že ves čas trdi, da takšni podatki ne obstajajo.

Trump zdaj podpira objavo Epsteinovih dosjejev. Prejšnji teden je še ni.

Pogovor Trumpa z novinarji, ki ga je na kanalu YouTube objavil uradni profil Bele hiše, je sicer potekal 14. novembra, dva dni pred tem, ko si je Donald Trump nepričakovano premislil in člane republikanske stranke v predstavniškem domu ZDA javno pozval, naj glasujejo za objavo Epsteinovih dosjejev.

Dejal je, da bo podpisal zakon, s katerim bo ministrstvo ZDA za pravosodje prisilil v javno razkritje vseh dosjejev, če se bo tak zakon po sprejetju v kongresu in senatu ZDA znašel na njegovi mizi.

Fotografija Jeffreyja Epsteina in Donalda Trumpa, ki jo najpogosteje uporabljajo zagovorniki teorije, da so Epsteinovi dosjeji izjemno obremenilni za predsednika ZDA. Foto: Guliverimage

Epsteinovi dosjeji naj bi vsebovali podatke o preiskavah poslovneža Jeffreyja Epsteina, ki je bil obtožen spolnih zlorab in izkoriščanja mladoletnih deklet ter trgovine z ljudmi. Mnogi pričakujejo, da bodo Epsteinovi dosjeji javno razkrili, kdo vse je bil potencialno vpleten v spolne zlorabe mladoletnic, kdo je politično ali kako drugače sodeloval z Epsteinom in kakšne so bile v resnici okoliščine Epsteinove smrti v zaporu leta 2019.



Nasprotniki in kritiki Donalda Trumpa verjamejo, da so v Epsteinovih dosjejih tudi informacije, ki bi lahko pokopale politično kariero predsednika ZDA, saj je znano, da sta bila Epstein in Trump v preteklosti dobra prijatelja. V povezavi z Epsteinom se sicer omenjajo tudi druga znana imena, na primer nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, ustanovitelj Microsofta Bill Gates, britanski princ Andrew, poslovnež Peter Thiel, lingvist Noam Chomsky in številni drugi.

Predlogu za objavo Epsteinovih dosjejev se obeta podpora

Predstavniški dom ZDA bo o objavi Epsteinovih dosjejev glasoval danes. Predlogu za javno objavo se obeta podpora - zanjo bodo glasovali vsi demokrati, če sklepamo po najnovejših informacijah, pa tudi več deset republikancev.

Marjorie Taylor Greene, goreča podpornica Donalda Trumpa, se je zaradi Epsteinovih dosjejev močno sprla s predsednikom ZDA in izgubila njegovo naklonjenost. Foto: Reuters

Pred Trumpovim pozivom za javno objavo Epsteinovih dosjejev so trdno podporo glasovanju za objavo sicer obljubili le štirje republikanski kongresniki, in sicer Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert in Nancy Mace. Predsednik ZDA jih je v zadnjih tednih po poročanju ameriških medijev sicer večkrat poskusil prepričati, naj glasujejo proti objavi dosjejev, z Marjorie Taylor Greene, v preteklosti sicer njegovo izjemno gorečo podpornico, pa sta se zaradi tega sprla tako zelo, da ji je odrekel nadaljnjo politično podporo.

Donald Trump si je premislil tako rekoč čez noč. Zakaj?

Zakaj si je Donald Trump nenadoma premislil glede podpore objavi Epsteinovih dosjejev, za zdaj ni znano, v ameriški javnosti pa kroži več teorij.

- Trump je predlog za objavo podprl zato, ker verjame, da bo padel na glasovanju v senatu.

- Trump po tem, ko je ministrstvo za pravosodje ZDA pred dnevi pozval, naj preišče povezave demokratov z Jeffreyjem Epsteinom, verjame, da bo to preprečilo razkritje Epsteinovih dosjejev, saj bodo postali ključno dokazno gradivo.

Jeffrey Epstein je leta 2019, ko je bil Donald Trump prvič ameriški predsednik, umrl v zveznem zaporu v ZDA. Uradno naj bi storil samomor, a tega mnogi ne verjamejo. Foto: Reuters

- Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Trumpova velika zaveznica in podpornica Pam Bondi, je v Epsteinovih dosjejih zakrilo vse omembe njegovega imena v delih, ki bi lahko bili obremenjujoči za predsednika ZDA.

- Čeprav Epsteinovi dosjeji zanj naj ne bi bili obremenilni, je Trump z nasprotovanjem objavi dosjejev ščitil svoje politične zaveznike, zdaj pa je nenadoma sprevidel, da je bil to strel v koleno.