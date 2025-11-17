Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo pozval republikance, naj na ta teden predvidenem glasovanju v predstavniškem domu kongresa podprejo objavo dosjejev, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Gre za spremembo stališča predsednika ZDA, ki je glede afere pod vse večjim pritiskom tudi med republikanci.

"Republikanci v predstavniškem domu bi morali glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev, saj nimamo ničesar skrivati," je Trump v nedeljo zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump, ki do zdaj ni bil naklonjen objavi, je stališče spremenil, potem ko so demokrati in republikanci iz kongresnega odbora za nadzor in vladne reforme pred kratkim objavili več kot 20 tisoč dokumentov iz Epsteinove zapuščine. Med njimi je bilo tudi dopisovanje med Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki omenja Trumpa.

Ghislaine Maxwell Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s številnimi vplivnimi predstavniki, vključno s Trumpom, ki zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Enkrat za, drugič proti

Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj, pa je objavi nasprotoval. Kritiki so mu zato očitali, da nekaj skriva, čeprav do zdaj še ni bilo nobenega dokaza ali namiga, da bi Trump kakorkoli sodeloval pri spolnih zlorabah z Epsteinom.

Vprašanje je povzročilo delitve tudi med Trumpu sicer zvestimi republikanci, celo nekaterimi najtesnejšimi zavezniki znotraj gibanja MAGA. Trump je zaradi tega minuli konec tedna članici predstavniškega doma Marjorie Taylor Greene umaknil podporo za ponovno izvolitev na vmesnih volitvah prihodnje leto.

"Nekatere člane republikanske stranke izrabljajo in tega ne smemo dovoliti," je v nedeljo glede republikanskih kongresnikov, ki so se pridružili pozivu demokratov k objavi dosjejev, zapisal Trump.

Bill Clinton Foto: Guliverimage Po nedavni kongresni objavi dokumentov je sicer Trump od pristojnih oblasti zahteval preiskavo povezav med Epsteinom ter nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom in več drugimi demokrati. V nedeljo je znova poskusil obrniti pozornost na Clintona. "Pravosodno ministrstvo je že pregledalo več deset tisoč strani o Epsteinu in preučuje tudi različne demokratske operativce (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers itd.) ter njihov odnos z Epsteinom, in odbor predstavniškega doma za nadzor ima lahko vse, do česar so zakonsko upravičeni, VSEENO MI JE," je med drugim zapisal.