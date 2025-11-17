Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

Donald Trump, Jeffrey Epstein | Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Podporniki ukrepa naj bi že zdaj imeli dovolj glasov za uspeh pobude, ni pa jasno, ali bi bila ta lahko sprejeta tudi v senatu. | Foto Guliverimage

Predstavniški dom naj bi v torek glasoval o pobudi, ki zahteva, da ministrstvo za pravosodje objavi dosjeje o pokojnem milijarderju in obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu. Podporniki ukrepa naj bi že zdaj imeli dovolj glasov za uspeh pobude, ni pa jasno, ali bi bila ta lahko sprejeta tudi v senatu.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo pozval republikance, naj na ta teden predvidenem glasovanju v predstavniškem domu kongresa podprejo objavo dosjejev, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Gre za spremembo stališča predsednika ZDA, ki je glede afere pod vse večjim pritiskom tudi med republikanci.

"Republikanci v predstavniškem domu bi morali glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev, saj nimamo ničesar skrivati," je Trump v nedeljo zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump, ki do zdaj ni bil naklonjen objavi, je stališče spremenil, potem ko so demokrati in republikanci iz kongresnega odbora za nadzor in vladne reforme pred kratkim objavili več kot 20 tisoč dokumentov iz Epsteinove zapuščine. Med njimi je bilo tudi dopisovanje med Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki omenja Trumpa.

Donald Trump in Jeffrey Epstein
Novice Epstein trdi: Trump je vedel za dekleta

Ghislaine Maxwell | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ghislaine Maxwell Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s številnimi vplivnimi predstavniki, vključno s Trumpom, ki zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Enkrat za, drugič proti

Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj, pa je objavi nasprotoval. Kritiki so mu zato očitali, da nekaj skriva, čeprav do zdaj še ni bilo nobenega dokaza ali namiga, da bi Trump kakorkoli sodeloval pri spolnih zlorabah z Epsteinom.

Vprašanje je povzročilo delitve tudi med Trumpu sicer zvestimi republikanci, celo nekaterimi najtesnejšimi zavezniki znotraj gibanja MAGA. Trump je zaradi tega minuli konec tedna članici predstavniškega doma Marjorie Taylor Greene umaknil podporo za ponovno izvolitev na vmesnih volitvah prihodnje leto.

Donald Trump in Marjorie Taylor Greene
Novice Konec je med Trumpom in Marjorie

"Nekatere člane republikanske stranke izrabljajo in tega ne smemo dovoliti," je v nedeljo glede republikanskih kongresnikov, ki so se pridružili pozivu demokratov k objavi dosjejev, zapisal Trump.

Bill Clinton | Foto: Guliverimage Bill Clinton Foto: Guliverimage Po nedavni kongresni objavi dokumentov je sicer Trump od pristojnih oblasti zahteval preiskavo povezav med Epsteinom ter nekdanjim demokratskim predsednikom Billom Clintonom in več drugimi demokrati. V nedeljo je znova poskusil obrniti pozornost na Clintona. "Pravosodno ministrstvo je že pregledalo več deset tisoč strani o Epsteinu in preučuje tudi različne demokratske operativce (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers itd.) ter njihov odnos z Epsteinom, in odbor predstavniškega doma za nadzor ima lahko vse, do česar so zakonsko upravičeni, VSEENO MI JE," je med drugim zapisal.

Donald Trump Michael Wolff
Novice Mož, ki je želel uničiti Trumpa, zdaj sam tarča uničenja
Jeffrey Epstein, dokumenti
Novice V Epsteinovih dokumentih omenjeno še eno znano ime
Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Epstein znanim osebam zagotavljal informacije o Trumpu: "Nima pojma o večini zadev"
ZDA predsednik afera republikanci elektronska pošta dokazno gradivo Jeffrey Epstein Donald Trump
