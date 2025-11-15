Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
15. 11. 2025,
10.32

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jeffrey Epstein Marjorie Taylor Greene Donald Trump

Sobota, 15. 11. 2025, 10.32

15 minut

Trump umaknil podporo kongresnici Marjorie Taylor Greene

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump in Marjorie Taylor Greene | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da umika podporo republikanski kongresnici Marjorie Taylor Greene, ki je sicer veljala za zaveznico Trumpovega gibanja Maga. Greene je bila med tistimi, ki so podprli objavo Epsteinovih dokumentov, glasno pa nasprotuje tudi ameriški podpori Izraelu v vojni v Gazi.

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se Trump spopada z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da umika podporo za Greene. "Vse, kar vidim od 'čudaške' Marjorie, je PRITOŽEVANJE, PRITOŽEVANJE, PRITOŽEVANJE," je zapisal.

Če bi republikanci v zvezni državi Georgia na primarne volitve poslali drugega kandidata, bi ga bil pripravljen podpreti, je zapisal Trump in dodal, da Greene ljudem preseda.

"Če bo kandidirala prava oseba, bo imela mojo popolno in neomajno podporo," je zapisal Trump. Dodal je, da je Greene postala skrajno leva.

Greene: Ne častim Trumpa, niti mu ne služim Marjorie Taylor Greene | Foto: Reuters Foto: Reuters

Greene je na omrežju X zapisala, da Trumpa ne časti niti mu ne služi. Dodala je, da jo Trump napada za kazen in kot opozorilo drugim republikancem, ker je podprla poziv demokratov za objavo Epsteinovih dokumentov.

Greene je bila do nedavnega podpornica Trumpa. Prvi znaki razhoda so se pojavili, ko je vojno v Gazi označila za genocid. Do Trumpa je bila kritična tudi zaradi visokih življenjskih stroškov in zdravstvene oskrbe.

Green je bila tudi med peščico republikancev, ki so podprli poziv demokratov za glasovanje, ki bi Trumpa prisililo, da objavi še več Epsteinovih dokumentov.

"Neverjetno je, kako močno se bori, da bi preprečil objavo Epsteinovih dosjejev," je zapisala Greene.

Donald Trump
Novice Trenutek streznitve za Trumpa
Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Epstein znanim osebam zagotavljal informacije o Trumpu: "Nima pojma o večini zadev"
Jeffrey Epstein, dokumenti
Novice V Epsteinovih dokumentih omenjeno še eno znano ime

Jeffrey Epstein Marjorie Taylor Greene Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.