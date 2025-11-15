Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da umika podporo republikanski kongresnici Marjorie Taylor Greene, ki je sicer veljala za zaveznico Trumpovega gibanja Maga. Greene je bila med tistimi, ki so podprli objavo Epsteinovih dokumentov, glasno pa nasprotuje tudi ameriški podpori Izraelu v vojni v Gazi.

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se Trump spopada z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da umika podporo za Greene. "Vse, kar vidim od 'čudaške' Marjorie, je PRITOŽEVANJE, PRITOŽEVANJE, PRITOŽEVANJE," je zapisal.

Če bi republikanci v zvezni državi Georgia na primarne volitve poslali drugega kandidata, bi ga bil pripravljen podpreti, je zapisal Trump in dodal, da Greene ljudem preseda.

"Če bo kandidirala prava oseba, bo imela mojo popolno in neomajno podporo," je zapisal Trump. Dodal je, da je Greene postala skrajno leva.

Greene: Ne častim Trumpa, niti mu ne služim Foto: Reuters

Greene je na omrežju X zapisala, da Trumpa ne časti niti mu ne služi. Dodala je, da jo Trump napada za kazen in kot opozorilo drugim republikancem, ker je podprla poziv demokratov za objavo Epsteinovih dokumentov.

Greene je bila do nedavnega podpornica Trumpa. Prvi znaki razhoda so se pojavili, ko je vojno v Gazi označila za genocid. Do Trumpa je bila kritična tudi zaradi visokih življenjskih stroškov in zdravstvene oskrbe.

Green je bila tudi med peščico republikancev, ki so podprli poziv demokratov za glasovanje, ki bi Trumpa prisililo, da objavi še več Epsteinovih dokumentov.

"Neverjetno je, kako močno se bori, da bi preprečil objavo Epsteinovih dosjejev," je zapisala Greene.