Je Švica kapitulirala pred Trumpom? To je za zdaj znano.

Švica in ZDA sta v petek dosegli trgovinski dogovor. Del dogovora, ki ga bo v treba v prihodnjih mesecih preliti še v pravno zavezujoč sporazum, je tudi znižanje Trumpovih carin na švicarske izdelke z 39 na 15 odstotkov. Švicarje, ki imajo zelo izvozno usmerjeno gospodarstvo, je novica najprej razveselila, zdaj pa se vse bolj sprašujejo, kaj vse je morala Švica obljubiti Donaldu Trumpu.

Ko je ameriški predsednik Donald Trump aprila letos skoraj vsem državam na svetu napovedal carinsko vojno, je Švici zagrozil z 31-odstotnimi carinami. Švicarji so najprej optimistično pričakovali, da bodo z dogovori to stopnjo znižali, nato pa so 1. avgusta doživeli šok, ko jim je Trump naložil še višje, 39-odstotne carine.

Švicarska predsednica naj bi razjezila Trumpa

Razlog za tako visoke carine naj bi bilo Trumpovo nezadovoljstvo s švicarsko predsednico in obenem švicarsko finančno ministrico Karin Keller-Sutter, s katero se je po telefonu pogovarjal 31. julija.

Švicarska predsednica naj bi razjezila ameriškega predsednika s svojim odzivom na njegovo omembo 40 milijard dolarjev (34,5 milijarde evrov) trgovinskega primanjkljaja s Švico. Menda naj bi Trumpa poučevala o ekonomiji.

Švicarski direktorji lobirajo pri Trumpu

Namesto Karin Keller-Sutter je glavni švicarski pogajalec postal švicarski gospodarski minister Guy Parmelin. S Trumpom so stike navezali tudi številni švicarski poslovneži. V Ovalni pisarni se je Trump v začetku novembra sešel z vodji šestih pomembnih švicarskih podjetij.

Švicarski gospodarski minister Guy Parmelin je v petek po prihodu s pogajanja v ZDA Švicarjem zatrdil, da dogovor z Američani ne vsebuje ničesar, kar bi postavilo pod vprašaj švicarsko suverenost in nevtralnost. Foto: Reuters

V Ovalni pisarni so bili vodja ladjarja MSC Diego Aponte, proizvajalca ur Rolex Jean-Frederic Dufour, ženevskega velikana luksuznega blaga Richemont Johann Rupert, trgovca z blagom Mercuria Daniel Jaeggi, rafinerije zlata MKS PAMP Marwan Shakarchi in investicijske družbe Partners Group s sedežem v Zugu Alfred Gantner.

Na švicarski strani se pojavljajo prvi dvomi

Pretekli petek je ameriškim in švicarskim pogajalcem uspel dogovor: Američani bodo znižali carine z 39 na 15 odstotkov, Švicarji pa so se med drugim zavezali, da bodo švicarska podjetja do konca leta 2028 v ZDA izvedla za 200 milijard dolarjev (172,4 milijarde evrov) naložb.

Po prvih veselih odzivih pa so se v Švici začela ta konec tedna pojavljati vsa glasnejša vprašanja, ali so morda za dogovor preveč popustili ZDA. Prvi dvomi o ameriško-švicarskem dogovoru, ki naj bi bil temelj prihajajočih pogajanj o zavezujočem trgovinskem sporazumu z ZDA, so se pojavili po nastopu državne sekretarke na švicarskem gospodarskem ministrstvu Helene Budliger Artieda.

Sproščen uvoz ameriških kmetijskih proizvodov

Ta je na skupni novinarski konferenci s Parmelinom, ki je zatrjeval, da se Švica za dosego dogovora ni odrekla svoji suverenosti in nevtralnosti, pojasnila, da so bila pogajanja enostranski proces, ki so ga sprožile ZDA, in da Švica pri tem ni imela besede, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

V okviru sprejetja končnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Švico se bodo najverjetneje pogovarjali tudi o švicarskem dovoljenju za uvoz kloriranih piščancev. Ta uvoz za zdaj švicarska zakonodaja prepoveduje. Fotografija ameriškega piščančjega mesa je simbolična. Foto: Guliverimage

Dogovor med drugim predvideva, da bo Švica, takoj ko bodo ZDA uvedle nižjo carinsko stopnjo v višini 15 odstotkov, odpravila carine za nekatere ameriške kmetijske proizvode, kot so ribe, morski sadeži, sveži in suhi oreščki ter agrumi. Podobno velja tudi za ameriški viski in rum.

Klorirani ameriški piščanci v Švici?

Zahteve za odobritev mesa in mlečnih izdelkov iz ZDA bodo poenostavljene. Poleg tega bo Švica odobrila uvoz brez dajatev za 500 ton govedine, tisoč ton bizonovega mesa in 1.500 ton perutnine. V intervjuju za švicarski medij Sonntagszeitung je Parmelin izrazil pripravljenost za razpravo o odobritvi uvoza ameriških kloriranih piščancev, ki je trenutno v Švici prepovedan. Vendar bi to zahtevalo spremembo zakona.

Pri kloriranih piščancih gre za ameriško navado razkuževanja piščančjih trupov s klorovimi raztopinami po zakolu. Zaradi sprostitve uvoza ameriških kmetijskih proizvodov so se že oglasili švicarski kmetje, ki jih skrbi, da bodo žrtve švicarsko-ameriškega carinskega sporazuma.

Nižji standardi pri uvozu avtomobilov v Švico?

V skladu z dogovorom (ta ima obliko skupne izjave) namerava Švica sodelovati z ZDA tudi pri poenostavljenem postopku priznavanja ameriških avtomobilov, ki ustrezajo ameriškim varnostnim standardom. Prej so ti morali biti prilagojeni višjim in dražjim švicarskim standardom.

Američani od Švicarjev zahtevajo, da poenostavijo varnostne zahteve za ameriške avtomobile. Fotografija ameriškega avtomobila je simbolična. Foto: Guliverimage

V Švici se pojavljajo tudi dvomi, ali bo Bernu in Washingtonu uspelo doseči zavezujoč trgovinski sporazum do marca 2026. Tako si lahko Trump spet premisli in se odpove dogovoru s Švico. Na drugi strani ne bo presenečenje, če se bodo Švicarji o sporazumu izrekali tudi na referendumu.

Graje tudi na Trumpov račun

Graje na račun ameriško-švicarskega dogovora se pojavljajo tudi v ZDA, in sicer v povezavi s Trumpovim srečanjem z vodji švicarskih korporacij. Ta srečanja in dogovor so za kritike dokaz, da je Bela hiša postavila interese velikih korporacij pred interese Američanov v stiski, saj inflacija še naprej zvišuje življenjske stroške po vsej državi, piše britanski The Guardian.

"Medtem ko cene za ameriške družine zaradi Trumpovih kaotičnih carin močno naraščajo, so prav milijarderji in velikanske korporacije, ki se Trumpu prikupijo, tisti, ki dobijo olajšanje," je dejala demokratska senatorka Elizabeth Warren.

Švicarska zlata darila za Trumpa

Trumpu je podjetje Rolex podarilo zlato namizno uro, ki so jo opazili na njegovi mizi v Ovalni pisarni. Drugo švicarsko podjetje naj bi mu podarilo gravirano zlato palico, še piše The Guardian.