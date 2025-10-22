Švicarji osupli: Trump nepovabljen prihaja k njim

Ameriški predsednik Donald Trump je vodstvo Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) obvestil, da se bo januarja 2026 ponovno udeležil foruma v Davosu. To je storil, čeprav ga organizatorji WEF sploh niso uradno povabili oziroma mu (še) niso poslali vabila. Trump se je torej v Davos povabil sam.

Na sedežu WEF v Colognyju so zaradi Trumpove objave o prihodu v Davos hkrati olajšani in živčni. Olajšani, saj so se po odhodu ustanovitelja WEF Klausa Schwaba pred šestimi meseci pojavili strahovi, da bi forum lahko izgubil pomen, piše švicarski medij Watson. Schwab je namreč osebno obiskal pomembne voditelje držav in podjetij ali pa jih je po telefonu povabil v Davos.

Vrednote Davosa so popolno nasprotje Trumpovim

Živčni pa so v WEF zato, ker so Trumpove politike diametralno nasprotne njihovim vrednotam. Organizacija je zavezana odprti družbi, prosti trgovini, vključenosti in trajnosti. Ostro je obsodila ruski napad na Ukrajino. Rusom je tako prepovedano sodelovati v Davosu. Kaj če Trump zahteva spremembe?

Po nenadnem odhodu Klausa Schwaba WEF vodita dva različna moža kot sopredsednika: milijarderski dedič Rocheja André Hoffmann, podpredsednik farmacevtskega podjetja s sedežem v Baslu, in Američan Larry Fink, ustanovitelj največjega svetovnega upravljavca premoženja BlackRock.

Hoffmann proti Trumpu

Hoffmann, ki je kot dolgoletni član upravnega odbora fundacije Svetovni sklad za naravo (WWF) usmerjen zeleno, torej okoljevarstveno, meni tudi, da je kapitalizem v zdajšnji obliki zastarel. Trumpa je celo javno grajal.

Če bo Trump res prišel v Davos, ga bo na odru pozdravil Fink, Hoffmann (na fotografiji) pa se mu bo načrtno izognil. Hoffmann je namreč velik Trumpov kritik. Foto: Guliverimage

Fink ima po drugi strani dober odnos s Trumpom. Spoznala sta se pred desetletji v New Yorku. Fink je bil dolgo časa politično blizu demokratom, tako kot včasih Trump.

Fink tesno sodeluje s Trumpom

Toda v zadnjih letih se je Fink prelevil v konservativca. Trump ceni Finkove ekonomske nasvete in se z njim redno posvetuje. V tem kontekstu naj bi bilo podano tudi Trumpovo samopovabilo v Davos 2026.

Letno srečanje bo potekalo od 19. do 23. januarja 2026. Za zdaj še ni mogoče reči, kdaj bo Trump prispel v Davos in kako dolgo bo ostal. Njegovega obiska nista uradno potrdila niti WEF niti švicarska zvezna vlada.

Bo Trump sploh prišel v Davos?

To ni presenetljivo: glede na njegovo nestanovitno naravo je pričakovati, da bo do zadnjega dne ostala določena mera negotovosti glede tega, ali bo ameriški predsednik dejansko prispel.

Svetovni gospodarski forum (WEF) je leta 1971 ustanovil nemški ekonomist in inženir Klaus Schwab. Ob ustanovitvi se je forum imenoval Evropski forum za menedžment, zdajšnje ime je dobil leta 1987. Schwab je bil tudi predsednik in v javnosti nesporno prvi obraz foruma vse do lani, ko je moral zaradi niza škandalov, o katerih so pisali mediji, oditi s čela WEF. Foto: Guliverimage

Kljub temu so v Colognyju že podali konkretne smernice o ravnanju s Trumpom. Ameriškega predsednika bo na odru pozdravil Fink, Hoffmann se mu bo načrtno izognil.

Bo Hoffmann modro molčal?

Od Hoffmanna ne bomo več slišali javnih kritik Trumpa, piše Watson. Ta sprememba ni povezana izključno z njegovim mandatom v vodstvu WEF. Roche je namreč v ZDA zelo izpostavljen, Trump pa grozi z visokimi farmacevtskimi carinami. Hoffman zato ne bo dodatno izzival Trumpa.

Med novimi voditelji WEF je tudi Guy Parmelin, švicarski minister za gospodarstvo iz vrst Švicarske ljudske stranke (SVP). Ta bo leta 2026 drugič zvezni predsednik Švice. Del diplomatske navade je, da se voditelji držav, ki se udeležujejo WEF, kadarkoli je to mogoče, srečajo s švicarskim predsednikom.

Bo tudi Parmelin razjezil Trumpa?

Tudi Parmelin bo moral razviti strategijo: ali se bo samozavestno srečal s Trumpom in se z muhastim predsednikom spustil v razpravo, kot je to storila zdajšnja zvezna predsednica Karin Keller-Sutter v zdaj že legendarnem telefonskem klicu konec julija letos, s čimer si je nakopala Trumpovo jezo?

Svetovni gospodarski forum v Davosu se že dolga leta otepa očitkov tako z leve kot desne. Z leve so padali očitki, da je forum zborovanje kapitalistične elite oziroma bogatašev, na t. i. domoljubni oziroma suverenistični desnici pa nekaj zadnjih let v Davosu vidijo od nacionalnih držav odtujeno zborovanje elite, ki zagovarja globalizacijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ali pa bo poskusil s podrejenim pristopom, tj. slogom generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja, slogom, ki ga ima Trump najraje? A to ni Parmelinov slog, piše Watson, a dodaja, da je tudi povsem mogoče, da bodo okoliščine Parmelina spravile pod pritisk. Trenutno namreč ni veliko znakov, da bi se lahko carinski spor med Švico in ZDA, ki ga je sprožil Trump, hitro končal.

Je Švica za Trumpa molzna krava?

Pogajanja o dogovoru med Parmelinovim ministrstvom za gospodarske zadeve in ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom naj bi dobro napredovala. Toda Trump in njegov ožji krog sta do zdaj pokazala malo zanimanja za hitro odpravo kazenskih carin na švicarske izdelke.

ZDA očitno bolj zanimajo carinski prihodki kot rešitev, meni Bern. Skratka: Švica je za Trumpa koristna molzna krava.

Je Trumpov obisk priložnost za Švico?

Vendar pa Parmelin z naraščajočimi izkušnjami na položaju ministra za gospodarstvo postaja vse bolj spreten v diplomatskih pogajanjih. Zaupa se mu lahko, da mu bo uspel pravi pristop do Trumpa v osebnih pogovorih. V tem pogledu bi bil Trumpov obisk priložnost za Švico, piše Watson.

V Švici so zaradi Trumpovega napovedanega obiska v Davosu zaradi carinskega spora z ZDA razumljivo zelo na trnih. Še zlasti zaradi skoraj katastrofalnega poletnega telefonskega pogovora med Trumpom in švicarsko zvezno predsednico Karin Keller-Sutter (desno). Drugo leto bo položaj zveznega predsednika prevzel Guy Parmelin (levo). Bo ta ubral bolj učinkoviti pristop do Trumpa? Foto: Reuters

Eno je skoraj gotovo: če bo Trump odpotoval v Švico, bo to sprožilo demonstracije v Švici. Mnogi imajo Trumpa za fašista, še bolj v njegovem trenutnem drugem mandatu kot v prvem. Dejstva, da švicarska vlada dvori ameriškemu predsedniku, ki vlada z arbitrarnimi metodami, levica verjetno ne bo sprejela brez ugovorov.

Kaj storiti s protesti proti Trumpu?

Kantonalne oblasti v Graubündnu se bodo znašle pred vprašanjem, ali naj dajo dovoljenje za demonstracije v Davosu. Švicarska vlada (njeno uradno ime je zvezni svet) pa se bo morala odločiti, ali bo branila svobodo govora in demonstracij pred občutljivim narcisom v Beli hiši, še piše Watson.