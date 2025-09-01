Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Je to država, na kateri se bo zlomilo Trumpovo kladivo?

Liechtenstein | Švica in Liechtenstein imata 102 leti star carinski sporazum, ki kneževini omogoča vključevanje v švicarski gospodarski prostor. Zato morda katero od švicarskih podjetij premišljuje o tem, kako bi se lahko izognili t. i. Trumpovemu (carinskemu) kladivu s preusmeritvijo blaga v Liechtenstein. | Foto Guliverimage

Švica in Liechtenstein imata 102 leti star carinski sporazum, ki kneževini omogoča vključevanje v švicarski gospodarski prostor. Zato morda katero od švicarskih podjetij premišljuje o tem, kako bi se lahko izognili t. i. Trumpovemu (carinskemu) kladivu s preusmeritvijo blaga v Liechtenstein.

Foto: Guliverimage

Švica in žepna država Liechtenstein imata že dolgo skupni trg. Ker je ameriški predsednik Donald Trump Švici naložil kar 39-odstotne carine, Liechtensteinu pa "le" 15-odstotne, so morda švicarska podjetja začela premišljevati, da bi svoje izdelke na ameriški trg izvažale prek Liechtensteina. A švicarska vlada svari svoja podjetja, naj ne preusmerjajo svojih izdelkov, ker se bodo v tem primeru soočila s kar 40-odstotnimi ameriškimi carinami.

Trumpova administracija je namreč uvedla 40-odstotne carine na pretovarjanje oziroma premik blaga na vmesni cilj, da bi tuja podjetja odvrnila od tega vedenja. Te 40-odstotne carine so Američani v prvi vrsti uvedli zaradi Kitajske, piše ameriški poslovni medij Fortune.

Kitajsko preusmerjanje blaga

Kitajska namreč že leta uporablja druge države, na primer Mehiko in Vietnam, kot baze za pretovarjanje blaga pred končnim izvozom v ZDA. Ta pretovarjanja imajo pomemben vpliv: ko se kitajski trgovinski presežek z ZDA zmanjšuje, ga v celoti izravna povečanje njenega trgovinskega presežka z drugimi trgovinskimi partnericami.

Zaradi 40-odstotnih kaznovalnih carin je švicarska vlada svojim podjetjem svetovala, naj ne skušajo pretentati Američanov s preusmerjanjem blaga skozi kneževino Liechtenstein.

Švicarska svarila domačim podjetjem

Kot je za Fortune pojasnil švicarski državni sekretariat za gospodarske zadeve, bi bilo švicarsko blago, ki bi bilo preusmerjeno skozi kneževino, še vedno prepoznano kot švicarsko po poreklu.

"Da bi se izdelek štel za liechtensteinskega po poreklu, mora biti bodisi v celoti izdelan v Liechtensteinu bodisi biti dovolj predelan," še pojasnjuje švicarski sekretariat.

Tudi Liechtestein svari švicarska podjetja

Tudi predsednica liechtensteinske vlade Brigitte Haas je opozorila, da obstaja zaskrbljenost, čeprav malo verjetna, da švicarska podjetja iščejo načine za izogibanje uvoznim davkom s preusmerjanjem blaga. Kot je dejala v intervjuju za švicarsko radiotelevizijo SRF, težko verjame, da bi kdo tvegal 40-odstotne carine.

