Siniša Karana je zmagovalec predčasnih predsedniških volitev v Republiki Srbski, so v nedeljo pokazali delni neuradni izidi po večini preštetih glasovnic. Prejel je 50,9 odstotka glasov, na položaju pa bo nasledil razrešenega predsednika te entitete BiH Milorada Dodika. Opozicija je v nedeljo sporočila, da njegove zmage ne priznava.

Siniša Karan iz vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ki jo vodi Dodik, je po 92,8 odstotka preštetih glasovnic prejel 200.116 glasov, kandidat opozicijske Srbske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša pa 188.010 oziroma 47,8 odstotka glasov, je v nedeljo objavila državna volilna komisija BiH. To pomeni, da so preostali štirje kandidati skupno osvojili manj kot štiri odstotke glasov.

V SNSD so zmago Karana razglasili že pred objavo državne volilne komisije. "Ta rezultat je dokaz, da ima oblast podporo naroda," je dejal Dodik. "Hoteli so odstraniti Dodika v nepoštenem postopku, zdaj pa so dobili dva Dodika," je še dejal po poročanju sarajevskega portala Klix.

Karan se je državljanom Republike Srbske zahvalil za zaupanje. "Mir in stabilnost sta prednostni nalogi srbskega naroda," je dejal in poudaril, da Republika Srbska nikomur ne predstavlja grožnje. Obenem je napovedal, da se bo ta entiteta "še odločneje borila proti tistim, ki ji želijo škodovati", in da bodo tam, kjer so končali, nadaljevali "s še večjo silo".

Opozicija zmage Karana ne priznava

V opozicijski SDS zmage Karana v nedeljo zvečer niso priznali. "Ne priznavamo njihove zmage. Volilni rezultati kažejo nekaj drugega," je po poročanju medijev v BiH izjavil vodja SDS Jovica Radulović.

Po njegovih besedah je neodgovorno razglasiti zmago, dokler ne vključijo rezultatov mobilnih ekip in preštejejo glasov iz tujine, ki jih je približno 20 tisoč. Zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti bodo zahtevali tudi ponovitev glasovanja v Doboju, Zvorniku in Laktaših.

Blanuša je v nedeljo poudaril, da je z doseženim rezultatom zelo zadovoljen. "Če ne bi bilo volilnih manipulacij, bi lahko že nocoj razglasil zmago," je dejal. Dodal je, da pričakuje, da se bo to zgodilo v naslednjih dneh, ko bodo prešteti vsi glasovi.

Karan, ki je od septembra entitetni minister za visoko šolstvo, je sicer že vrsto let del najožjega Dodikovega kroga. Mediji v BiH ga opisujejo tudi kot operativni člen Dodikove odcepitvene politike, zaradi česar so ga ZDA januarja letos uvrstile na seznam sankcioniranih oseb.

Njegova kariera je že desetletja prepletena s policijskimi in obveščevalnimi strukturami v Republiki Srbski, v entiteti pa je med drugim zasedal položaje generalnega sekretarja predsednika, generalnega sekretarja vlade in ministra za notranje zadeve.

Od približno 1,26 milijona volilnih upravičencev jih je v nedeljo svoj glas po podatkih državne volilne komisije oddalo okoli 35,8 odstotka. Koalicija nevladnih organizacij Pod lupo je poročala tudi o več deset primerih volilnih nepravilnosti.

Predčasne volitve v Republiki Srbski so razpisali po tem, ko je državna volilna komisija v BiH Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Prihodnje leto redne splošne volitve

Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve, na katerih bodo v BiH za polni štiriletni mandat volili predsednika Republike Srbske, tri člane predsedstva BiH, člane državnega parlamenta, obeh parlamentov entitete in desetih kantonalnih skupščin.