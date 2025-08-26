Velike težave za kultno podjetje

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Torek,
26. 8. 2025,
18.52

Nespresso carine Trumpova carinska vojna Švica Ricola Victorinox

Torek, 26. 8. 2025, 18.52

50 minut

Victorinox žepni noži | Znana švicarska podjetja, ki imajo velik izvoz na ameriški trg, kot so Victorinox, Ricola, Maestrani, Emmi in Thermoplan, se bodo soočila z velikimi težavami. | Foto Guliverimage

Znana švicarska podjetja, ki imajo velik izvoz na ameriški trg, kot so Victorinox, Ricola, Maestrani, Emmi in Thermoplan, se bodo soočila z velikimi težavami.

Foto: Guliverimage

Visoke, 39-odstotne carine, ki jih je Švici naložil Donald Trump, povzročajo velike preglavice švicarskim podjetjem, tudi tistim najbolj znanim. Kultni izdelovalec žepnih nožev Victorinox je trenutne razmere opisal kot izjemno težke.

Proizvajalec znanih švicarskih žepnih nožev Victorinox s sedežem v Schwyzu je carinski šok predvidel z kopičenjem zalog v ZDA, ki so za podjetje glavni izvozni trg. Dodatni stroški so zato letos po trditvah podjetja obvladljivi.

Milijonski dodatni stroški

Če pa se bodo uveljavile 39-odstotne carine, bo imelo podjetje dodatnih 13 milijonov dolarjev (11,2 milijona evrov) dodatnih stroškov na leto od leta 2026 naprej, je švicarski poslovni novinarski agenciji AWP pojasnil generalni direktor Victorinox Carl Elsener.

Elsener poudarja, da so trenutne razmere izjemno težke, saj na prodajo negativno vpliva že močen švicarski frank. Dodatne obremenitve položaj še poslabšujejo, zlasti pri izdelkih, kot so profesionalni noži, kjer je švicarsko podjetje v neposredni konkurenci z ameriškimi in evropskimi proizvajalci.

Victorinox letos še ne bo povečal cen izdelkov

Victorinox v ZDA ustvari 13 odstotkov svoje skupne prodaje, pri prodaji profesionalnih in kuhinjskih nožev pa ZDA predstavljajo 18-odstotni delež. Podjetje se sicer ukvarja tudi z urarstvom in proizvodnjo prtljage.

Nespresso, ki v Švici proizvaja istoimenske kavne kapsule in kapsule ameriške blagovne znamke Starbucks, ne želi komentirati vpliva ameriških carin. | Foto: Guliverimage

Kot opozarja Elsener, skupna stopnja carine v višini približno 44 odstotkov za njihove izdelke skupaj z 12-odstotno devalvacijo dolarja od začetka leta predstavlja velik izziv za njihovo konkurenčnost, marže in strategijo. Victorinox se bo letos odpovedal zvišanju cen in se s svojo ameriško ekipo pogovarja o za kupce sprejemljivih zvišanjih cen za naslednje leto.

Selitev proizvodnje v tujino?

Victorinox preučuje tudi možnosti izvajanja določenih delovnih faz, kot sta končno čiščenje in pakiranje profesionalnih nožev, neposredno na kraju samem v ZDA. Pri tem Elsener dodaja, da selitev proizvodnje v tujino, zlasti za žepne nože, zanje ni možnost.

"Naša blagovna znamka živi od svojega švicarskega porekla, kakovosti in vrednot," poudarja Elesener, ki trdi, da je navezan na lokacijo v Ibachu v Švici, a obenem dodaja, da si želi biti glede tega zadosti prilagodljiv.

Kaj bo storil zeliščar Ricola?

Medtem Ricola, proizvajalec zeliščnih bonbonov, vztraja, da vodi svoje globalno poslovanje iz Švice in da se bo še naprej držala te politike. Skupina s sedežem v Laufonu v kantonu Basel se s svojimi ameriškimi strankami pogovarja o prilagoditvah cen ter bo vlagala v inovacije in prihranke v dobavni verigi, kjer je to mogoče in smiselno, zatrjuje podjetje.

Ricola kar 40 odstotkov svojih bonbonov izvozi na ameriški trg. Visoke carine bodo podjetje zato po napovedih zelo prizadele. | Foto: Guliverimage

Thermoplan, ki izvaža avtomatske kavne aparate v 84 držav, približno tretjino svojih izdelkov, izdelanih izključno v Švici, pošlje v ZDA. "39-odstotne tarife nas bodo neposredno in precej prizadele," je za AWP povedal vodja trženja podjetja Yves Zurmühle.

Selitev iz Švice v Nemčije

Podjetje s sedežem v Weggisu v kantonu Luzern in 540 zaposlenimi pravi, da vseh doplačil ne bo moglo prenesti na svoje stranke. Stranke v ZDA skrbijo cene, dobavni roki in načrtovanje, medtem ko se že soočajo s 50-odstotnimi ameriškimi carinami na brazilsko kavo.

Podjetje Trumpove carine srednjeročno in dolgoročno silijo, da postane učinkovitejše ter da preuči alternativne scenarije nabave in proizvodnje. Čeprav bi popolno selitev proizvodnje v ZDA lahko obravnavali kot zadnjo možnost, se delna selitev v Nemčijo, kjer se nahaja tudi ena od Thermoplanovih podružnic, zdi veliko bolj realistična, pravi Zurmühle.

Kakšne težave bo imel Nespresso?

Nespresso, ki v Švici proizvaja istoimenske kavne kapsule in kapsule ameriške blagovne znamke Starbucks, ni želel komentirati vpliva carina za AWP. Nespresso je del skupine Nestlé in ima v Švici v kantonih Fribourg in Vaud tri proizvodne lokacije.

Nespresso je v prvi polovici leta zabeležil prodajo v višini 3,2 milijarde švicarskih frankov (3,4 milijarde evrov), na severnoameriškem trgu pa je imel dvomestno rast prodaje.

Nespresso carine Trumpova carinska vojna Švica Ricola Victorinox
