V Nemčiji še vedno odmeva napoved znanega podjetja Stihl, da resno premišljuje o odhodu iz Nemčije v sosednjo Švico. Pojavljajo se že prvi izračuni, kakšne posledice za nemško gospodarstvo bi imel morebitni odhod. Po teh izračunih so posledice (število izgubljenih delovnih mest, izpad davčnih prihodkov v nemškem proračunu) na ravni vse Nemčije zelo majhne. Večje težave bi imela Nemčija le v primeru, da bi Stihlovemu zgledu sledilo še veliko več nemških podjetij.

Družinsko podjetje Stihl, ki je največji proizvajalac motornih žag na svetu, kot razloge za morebitni odhod omenja drago energijo, pomanjkanje kvalificiranih delavcev, zastarelo infrastrukturo in sindikalne zahteve po krajšem štiridnevnem tedenskem delavniku.

Kako velika bo izguba delovnih mest

Stihl, ki ima del proizvodnje že zdaj v drugih državah, skupaj zaposluje 20.500 ljudi. Skoraj dve tretjini teh delovnih mest je v tujini. V Nemčiji Stihl daje kruh približno 6.400 delavcem. Če bo Stihl uresničil napoved in popolnoma preselil svojo proizvodnjo, bodo ta delovna mesta izgubljena, piše nemški medij Focus.

V primerjavi z velikimi nemškimi podjetji je število zelo mahjno. Edeka v Nemčiji zaposluje več kot 300 tisoč, Volkswagen in Rewe pa več kot 200 tisoč ljudi. To je od 30- do 50-krat več kot Stihl.

Vsak pet tisoči pri Stihlu

Če naredimo primerjavo samo s petstotimi največjimi nemškimi družinskimi podjetji, lahko vidimo, da Stihlov delež zaposlenih dosega samo 0,02 odstotka. Drugače povedano, samo vsak pet tisoči nemški delavec, ki je zaposlen v katerem od pesto največjih podjetij v družinski lasti, je zaposlen v Stihlu.

Delavec v Stihlovi tovarni v Waiblingenu, kjer je tudi sedež družinskega podjetja. V primeru odhoda v Švico bodo delovna mesta v Waiblingenu izgubljena. Foto: Guliverimage

Stihl letno ustvari okoli 5,5 milijarde evrov prihodkov, od tega okoli 500 milijonov v Nemčiji. Teh 5,5 milijarde evrov prihodkov je na lestvici nemških družinskih podjetij lani zadostovalo za 48. mesto. Lani je na primer Stihl zaslužil 15-krat manj od Boscha, ki je prav tako družinsko podjetje.

Kako velik bo davčni izpad

Veliko večino svojih žag (okoli 90 odstotkov) Stihl že zdaj proda na tujih trgih. Odhod Stihla v Švico teh prodajnih številk in razmerja med zaslužki na nemškem in tujih trgih verjetno ne bo spremenil.

Koliko manjši pa bo davčni izplen nemških dacarjev, če bo Stihl res odšel iz Nemčije? Popolnoma natančnih izračunov ni mogoče narediti, je pa Stihl leta 2022 plačal za 160 milijonov evrov davkov. A v tej vsoti niso samo davki, plačani v Nemčiji, ampak tudi v tujini. Večino od teh 160 milijonov pa je bilo zagotovo plačanih v Nemčiji.

Za primerjavo: samo z davki na dohodke pravnih oseb (ta davek je eden od dveh davkov, ki jih morajo plačevati podjetja) je nemška zvezna davčna blagajna lani zbrala za okoli 23 milijard evrov. Stihlov delež je torej precej pod enim odstotkom. Izpad teh davkov torej najverjetneje ne bo imel vpliva na finančno načrtovanje zvezne vlade.

V kapitalizmu podjetja prihajajo in odhajajo

Dokler bo Stihlov odhod redka izjema, bo nemško gospodarstvo preživelo. Od podjetja so sicer odvisni tudi njegovi nemški dobavitelji, odhod bo prizadel tudi regijo Waiblingen, kjer ima Stihl sedež, toda celotno gospodarstvo ni odvisno samo od enega podjetja.

Dejstvo, da podjetja pridejo in gredo, je del kapitalizma. Odhod bi lahko postal nevaren le v primeru, če bi vzroki, ki so izgnali Stihl, iz Nemčije odgnali še veliko drugih podjetij, še piše Focus.