Kitajski Xiaomi je sicer v Nemčiji že reden gost, saj so z več različicami športnega avtomobila SU7 ultra opravljali testiranja na stezi Nordschleife. Kitajci pa so v Nemčiji uradno registrirali svoj prvi avtomobil in to jim omogoča testiranja tudi v vsakodnevnem prometu.

Fotografijo xiaomija SU7 ultra z nemško registracijo, postopke so opravili v Munchnu, je prek družbenega omrežja Weibo delil Lu Weibing, predsednik skupine Xiaomi.

Širitev izven Kitajske šele po letu 2027

Avtomobil je namenjen postopku tehnične homologacije in ne prodaji, tako da ga bodo po bavarskih cestah vozili le predstavniki proizvajalca. Pred dnevi so pri Xiaomiju napovedali, da si želijo širitve izven Kitajske po letu 2027 in na njihovem ciljnem seznamu bodo tudi evropski trgi. Trenutne preglavice jim povzročajo proizvodna ozka grla, saj je treba na Kitajskem za novega YU7 čakati tudi po več kot eno leto.