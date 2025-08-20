Slabe novice iz Nemčije. Oglasili so se tudi gostinci.

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
17.36

Osveženo pred

14 minut

Nemčija restavracije | V nemškem združenju hotelirjev in gostincev Dehoga so prepričani, da je vnovična uvedba nižje stopnje bistvenega pomena za preživetje številnih restavracij. | Foto Guliverimage

V nemškem združenju hotelirjev in gostincev Dehoga so prepričani, da je vnovična uvedba nižje stopnje bistvenega pomena za preživetje številnih restavracij.

Foto: Guliverimage

Prihodki v nemškem gostinstvu in turizmu so bili v prvi polovici leta medletno nižji za 3,7 odstotka, je danes objavil statistični urad Destatis. Najbolj so bile prizadete restavracije, padec pa so zabeležili tudi hotelirji. Gostinci ob tem pozivajo vlado k znižanju stopnje davka na dodano vrednost na živila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Restavracije so v prvih šestih mesecih leta zabeležile 4,1-odstotni padec prihodkov. Prihodki od prodaje hotelirjev in drugih ponudnikov nastanitev so se v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali za 2,6 odstotka, podatke Destatisa povzema dpa.

Nižje prihodke se deloma pripisuje temu, da so lani ponovno uvedli 19-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost na hrano. Nemška vlada je namreč v času pandemije covid-19 stopnjo znižala na sedem odstotkov.

Vlada načrtuje znižanje davkov

Trenutna vladna koalicija namerava v prihodnjem letu za živila znova uvesti nižjo davčno stopnjo.

V nemškem združenju hotelirjev in gostincev Dehoga so prepričani, da je vnovična uvedba nižje stopnje bistvenega pomena za preživetje številnih restavracij.

"Brez sedemodstotnega DDV na živila ne grozi le padec raznolikosti gastronomske ponudbe, temveč tudi opazna izguba kakovosti življenja in kulture v naših mestnih središčih," je opozoril predsednik združenja Guido Zöllick.

Opozorila, da nižjih davkov ne bodo prelili v nižje cene

A po pisanju dpa nemški potrošniki zaradi nižje davčne stopnje zelo verjetno ne bodo deležni nižjih cen.

"Vsi, ki upajo, da bo to pocenilo njihov zrezek, golaž ali cesarski praženec, ne računajo na lastnike," je dejal Guido Noll iz sindikata NGG. Kot je prepričan, bodo gostinci našli veliko razlogov, zakaj razliko med stopnjama davka nujno potrebujejo za svoje podjetje in zase.

