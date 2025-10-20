Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
21.22

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 21.22

Vzrok za nesrečo vzpenjače v Lizboni okvara kabla

V nesreči je življenje izgubilo 16 ljudi.

V nesreči je življenje izgubilo 16 ljudi.

Foto: Reuters

Vzrok za nesrečo tirne vzpenjače v Lizboni, v kateri je v začetku septembra umrlo 16 ljudi, je bila okvara kabla, kažejo danes objavljeni preliminarni izsledki uradne preiskave. Preiskovalci so ob tem pozvali k začasni zaustavitvi vzpenjač v mestu, dokler te ne bodo opremljene z zavorami, ki lahko ustavijo vagone tudi v primeru pretrganja kabla.

V nesreči tirne vzpenjače Gloria je 3. septembra umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev in 11 tujcev.

Vzpenjače so v portugalski prestolnici priljubljen način potovanja po strmih ulicah. Vzpenjača Gloria velja za eno najbolj znanih turističnih znamenitosti v mestu. Obratovati je začela leta 1885, tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.

