Vzrok za nesrečo tirne vzpenjače v Lizboni, v kateri je v začetku septembra umrlo 16 ljudi, je bila okvara kabla, kažejo danes objavljeni preliminarni izsledki uradne preiskave. Preiskovalci so ob tem pozvali k začasni zaustavitvi vzpenjač v mestu, dokler te ne bodo opremljene z zavorami, ki lahko ustavijo vagone tudi v primeru pretrganja kabla.