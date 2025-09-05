Na Portugalskem so identificirali vseh 16 smrtnih žrtev sredine nesreče vzpenjače Gloria v Lizboni. Kot je danes sporočila policija, je med njimi pet Portugalcev in 11 tujih državljanov. Pristojne oblasti naj bi danes objavile prve ugotovitve preiskave tragedije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah policije je med smrtnimi žrtvami pet Portugalcev, trije Britanci, po dva Južna Korejca in Kanadčana ter po en francoski, švicarski, ameriški in ukrajinski državljan.

Pristojni organi naj bi danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP. Foto: Reuters

Portugalski premier Luis Montenegro je v četrtek dogodek označil za eno največjih človeških tragedij v portugalski novejši zgodovini.

Vzpenjača Gloria je ena od klasičnih turističnih atrakcij v portugalski prestolnici. Po njenem iztirjenju so mestne oblasti začasno ustavile obratovanje treh drugih vzpenjač, da bi preverili varnost in obratovalne pogoje.

Foto: Reuters