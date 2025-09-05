Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

5. 9. 2025,
13.27

Portugalska preiskava žrtve gondola nesreča nesreča Lizbona

Petek, 5. 9. 2025, 13.27

16 minut

Na Portugalskem identificirali vse žrtve nesreče vzpenjače

Na. R., STA

Lizbona, nesreča, vzpenjača | Poleg 16 smrtnih žrtev je bilo v njej poškodovanih več kot 20 ljudi, med katerimi so prav tako tujci. | Foto Reuters

Poleg 16 smrtnih žrtev je bilo v njej poškodovanih več kot 20 ljudi, med katerimi so prav tako tujci.

Foto: Reuters

Na Portugalskem so identificirali vseh 16 smrtnih žrtev sredine nesreče vzpenjače Gloria v Lizboni. Kot je danes sporočila policija, je med njimi pet Portugalcev in 11 tujih državljanov. Pristojne oblasti naj bi danes objavile prve ugotovitve preiskave tragedije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah policije je med smrtnimi žrtvami pet Portugalcev, trije Britanci, po dva Južna Korejca in Kanadčana ter po en francoski, švicarski, ameriški in ukrajinski državljan.

Lizbona, vzpenjača, vagon, nesreča
Novice Trenutek po katastrofi v Lizboni: "Vagon je drvel s polno hitrostjo" #video

Pristojni organi naj bi danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP. | Foto: Reuters Pristojni organi naj bi danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP. Foto: Reuters

Portugalski premier Luis Montenegro je v četrtek dogodek označil za eno največjih človeških tragedij v portugalski novejši zgodovini.

Vzpenjača Gloria je ena od klasičnih turističnih atrakcij v portugalski prestolnici. Po njenem iztirjenju so mestne oblasti začasno ustavile obratovanje treh drugih vzpenjač, da bi preverili varnost in obratovalne pogoje.

Lizbona nesreča | Foto: Reuters Foto: Reuters

