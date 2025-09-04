Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
4. 9. 2025,
13.09

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Tragični zdrs: z mostu padel v globino in takoj umrl

Na. R.

Gorski reševalci | Po vseh zbranih obvestilih bodo o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Na fotografiji je ekipa Letalske policijske enote. | Foto PU Kranj

Po vseh zbranih obvestilih bodo o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Na fotografiji je ekipa Letalske policijske enote.

Foto: PU Kranj

Kranjskim policistom so v sredo okoli 11.40 z regijskega centra za obveščanje sporočili, da se je na območju Gozda Martuljka zgodila nesreča. Padec z mostu v globino je bil usoden za 48 let starega moškega.

Po podatkih, ki jih imajo pri Policijski upravi Kranj, je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino.

Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Na kraju so pomagali gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenija z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino.

Ogled je opravil policist gorske policijske enote. 

