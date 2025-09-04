Tragični zdrs: z mostu padel v globino in takoj umrl

Kranjskim policistom so v sredo okoli 11.40 z regijskega centra za obveščanje sporočili, da se je na območju Gozda Martuljka zgodila nesreča. Padec z mostu v globino je bil usoden za 48 let starega moškega.

Po podatkih, ki jih imajo pri Policijski upravi Kranj, je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino.

Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Na kraju so pomagali gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenija z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino.

Ogled je opravil policist gorske policijske enote.