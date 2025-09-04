Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
4. 9. 2025,
12.12

44 minut

osebni dokument nahrbtnik Gorska reševalna služba Radovljica Gorska reševalna služba Tržič Gorska reševalna zveza Slovenije gore iskalna akcija

Četrtek, 4. 9. 2025, 12.12

44 minut

Iskalna akcija, a niso našli ne nahrbtnika ne osebe #foto

Na. R.

V iskalni akciji je sodelovalo več reševalcev. Našli niso nobenih sledi.

V iskalni akciji je sodelovalo več reševalcev. Našli niso nobenih sledi.

Foto: GRS Tržič

Gorski reševalci so se v sredo popoldne odpravili na območje Begunjščice, čeprav so prejeli zelo skope informacije: na območju vrha Begunjščice so opazili nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana. Aktivirali so iskalno akcijo, v katero se je vključilo več reševalcev gorskih reševalnih služb.

Po obvestilu ob 14.20, da je na območju Begunjščice črn nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana, so člani Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica preiskali južni in zahodni del gore in pobočja, Smokuški plaz ter območje od Roblekove koče do vrha.

iskalna akcija, gore | Foto: GRS Radovljica Foto: GRS Radovljica iskalna akcija, gore | Foto: GRS Radovljica Foto: GRS Radovljica

Kolegi iz društva GRS Tržič so s polnimi ekipami krenili proti Zelenici in preiskali svoj teren severno in vzhodno.

Znakov o morebitni pogrešani osebi ali pogrešane osebe niso našli. Reševalci so ob tem izpostavili možnost, da je oseba nahrbtnik pozabila in odšla v dolino brez odvečne teže.

Gorski reševalci
