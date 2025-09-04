Četrtek, 4. 9. 2025, 12.12
Iskalna akcija, a niso našli ne nahrbtnika ne osebe #foto
Gorski reševalci so se v sredo popoldne odpravili na območje Begunjščice, čeprav so prejeli zelo skope informacije: na območju vrha Begunjščice so opazili nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana. Aktivirali so iskalno akcijo, v katero se je vključilo več reševalcev gorskih reševalnih služb.
Po obvestilu ob 14.20, da je na območju Begunjščice črn nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana, so člani Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica preiskali južni in zahodni del gore in pobočja, Smokuški plaz ter območje od Roblekove koče do vrha.
Kolegi iz društva GRS Tržič so s polnimi ekipami krenili proti Zelenici in preiskali svoj teren severno in vzhodno.
Znakov o morebitni pogrešani osebi ali pogrešane osebe niso našli. Reševalci so ob tem izpostavili možnost, da je oseba nahrbtnik pozabila in odšla v dolino brez odvečne teže.