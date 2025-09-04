Iskalna akcija, a niso našli ne nahrbtnika ne osebe #foto

Gorski reševalci so se v sredo popoldne odpravili na območje Begunjščice, čeprav so prejeli zelo skope informacije: na območju vrha Begunjščice so opazili nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana. Aktivirali so iskalno akcijo, v katero se je vključilo več reševalcev gorskih reševalnih služb.

Po obvestilu ob 14.20, da je na območju Begunjščice črn nahrbtnik z osebnimi predmeti tujega državljana, so člani Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica preiskali južni in zahodni del gore in pobočja, Smokuški plaz ter območje od Roblekove koče do vrha.

Foto: GRS Radovljica Foto: GRS Radovljica

Kolegi iz društva GRS Tržič so s polnimi ekipami krenili proti Zelenici in preiskali svoj teren severno in vzhodno.

Znakov o morebitni pogrešani osebi ali pogrešane osebe niso našli. Reševalci so ob tem izpostavili možnost, da je oseba nahrbtnik pozabila in odšla v dolino brez odvečne teže.