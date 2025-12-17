Vlada sprejela podlago za finančne pomoči medijem

Vlada je danes sprejela uredbo o podrobnejši določitvi pogojev in meril za dodeljevanje državnih pomoči medijem. To pomeni podlago za finančne pomoči medijem, torej tako za programski razpis kot za nove sheme, ki so jih vpeljali z novim zakonom o medijih, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Nove sheme bodo po njenih besedah pomagale medijem v spremenjenih okoliščinah. Uredba sledi novemu zakonu o medijih, ki ga je DZ sprejel septembra. Prejšnji zakon, ki je bil star več kot 20 let, takih pomoči ni predvideval, je dejala ministrica. "Torej govorimo tako o pomoči pri novih sodelavcih in zaposlitvah kot tudi pri programskih sredstvih in digitalnem prehodu," je naštela.

Predvidenih je več razpisov, prva dva bosta objavljena januarja

Po njenih besedah je predvidenih več razpisov, lahko bodo tudi trije. Prva dva razpisa, ki bosta pripravljena po načelu de minimis, bosta po načrtu objavljena januarja, tretji razpis, ki bo namenjen distribuciji, pa mora iti najprej v potrditev na Evropsko komisijo, je opozorila.

Programski razpis je zdaj po njenih besedah skladen z novim zakonom in je vreden približno štiri milijone evrov. Kot so za STA povedali v uradu vlade za komuniciranje, pa bo za sheme pomoči medijem po novem zakonu namenjenih še dodatnih pet milijonov evrov.