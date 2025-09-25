Ali superbogata oče in sin gradita imperij, kot ga še ni bilo?

81-letni ameriški tehnološki milijarder Larry Ellison, od tega meseca drugi najbogatejši človek na svetu, se po dolgoletnem zapravljanju za drage avtomobile, dirkalne jadrnice in jahte, luksuzne nepremičnine ter celo havajske otoke ogreva za morda najpomembnejšo naložbo v življenju – nakup mogočnega orodja za vplivanje na javno mnenje. Njegov sin David Ellison družinski imperij medtem širi z morda največjo konsolidacijo medijev v zgodovini Združenih držav Amerike.

Čez noč je postal drugi najbogatejši Zemljan

Larry Ellison je ustanovitelj, tehnološki direktor in predsednik izvršilnega odbora ameriškega podjetja Oracle, ki predvsem poslovnim uporabnikom ponuja uporabo podatkovnih centrov in druge infrastrukture za računalništvo v oblaku ter poslovne programske opreme.

Larry Ellison je dolgo veljal za tehnološkega plejboja. Podjetje Oracle Corporation, trenutno dvanajsto najvrednejše na svetu, je ustanovil že leta 1977. Foto: Reuters

Ko so v družbi Oracle v začetku tega meseca napovedali, da bodo na krilih umetne inteligence v prihodnosti ustvarili ogromne prihodke, je cena delnice podjetja eksplodirala, Ellison, 40-odstotni lastnik Oracla, pa je dobesedno čez noč postal bogatejši za skoraj sto milijard evrov. Na Forbesovi lestvici milijarderjev je trenutno na drugem mestu s premoženjem v vrednosti 320 milijard evrov. Prvi je še vedno Elon Musk.

Ameriški plejboj

Ellison je bil dolgo znan po življenjskem slogu plejboja. Svoje bogastvo je namreč vlagal v tradicionalne hobije superbogatašev, kot so dragi in redki športni avtomobili, superjahte, luksuzna domovanja, zasebna letala, dirkanje z jadrnicami. Leta 2012 je postal tudi 98-odstotni lastnik otoka Lānaʻi, šestega največjega v havajskem arhipelagu.

Ellisonova superjahta Musashi (v ozadju) Foto: Guliverimage

81-letni milijarder slovi tudi po priljubljenosti med predstavnicami nežnejšega spola. Poročen je bil že šestkrat. Njegova zadnja žena, Jolin Ellison, je od njega mlajša kar 47 let.

Trumpov direktor za vse

V zadnjih letih, natančneje od začetka prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa (pred tem je sredstva že doniral tako demokratskim kot republikanskim politikom), se je Ellison nato začel aktivno vključevati v ameriško politiko.

Čeprav ne velja za člana tako imenovanega Trumpovega ožjega kroga, se je večkrat pojavil na dogodkih na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

S Trumpom se je po njegovi vnovični zaprisegi za predsednika ZDA v Beli hiši prvič nato sestal že zgolj dan pozneje, 21. januarja letos. Trump je Ellisona opisal kot "izrednega človeka in izrednega poslovneža, neke vrste direktorja za vse, ne le za tehnologijo".

Donald Trump in Larry Ellison v Beli hiši 21. januarja letos ob naznanitvi projekta Zvezdna vrata, naložbe v razvoj umetne inteligence v vrednosti skoraj pol bilijona dolarjev. Foto: Guliverimage

Podpora Trumpove administracije bo Ellisonu po navedbah ameriških medijev prav mogoče omogočila izvedbo morda najpomembnejše naložbe v njegovi poslovni karieri.

Od dragih nakupov za osebno zadovoljstvo do naložbe, ki lahko oblikuje javno mnenje in vpliva na politiko

Ellison bo po besedah Donalda Trumpa ob medijskem mogotcu Rupertu Murdochu najverjetneje ključni vlagatelj pri prevzemu ameriške veje družbenega omrežja TikTok. Ta ima v ZDA več kot 170 milijonov uporabnikov, med katerimi prednjačijo predvsem mlajše generacije.

TikTok ima v Združenih državah Amerike ogromen vpliv na mlajše uporabnike. Kritiki napovedanega prevzema TikToka, ki ga bodo financirali ameriški milijarderji, zato svarijo, da bi lahko družbeno omrežje postalo mogočno orodje za politično propagando in manipulacije javnega mnenja. Foto: Shutterstock

Kongres ZDA je v začetku tega leta odločil, da mora TikTokovo starševsko podjetje, kitajski ByteDance, odsvojiti ameriško vejo TikToka, če želi, da družbeno omrežje še naprej deluje v ZDA. TikTok je v Združenih državah Amerike zaradi domnevne grožnje nacionalni varnosti uradno namreč prepovedan.



Donald Trump je začetek uveljavljanja prepovedi platforme sicer že večkrat odložil z odloki. Dogovor za prevzem ameriške veje TikToka s Kitajci bi lahko bil sklenjen že v nekaj dneh, so v začetku tedna sporočili iz Bele hiše.

Larry Ellison oziroma njegovo podjetje Oracle sta že zdaj neločljivo povezana s TikTokom v ZDA. Oracle družbenemu omrežju namreč zagotavlja podatkovne centre in drugo infrastrukturo, potrebno za delovanje družbenega omrežja v Združenih državah Amerike.

Medijski mogotec Rupert Murdoch in tehnološki milijarder Larry Ellison (desno) na sestanku v Beli hiši februarja letos. Kot potencialni vlagatelj v ameriški prevzem TikToka se ob Murdochu in Ellisonu omenja tudi računalniški superbogataš Michael Dell. Foto: Guliverimage

Znano je že, da bo družba Oracle prevzela nadzor nad algoritmom in zagotavljanjem sistemske varnosti platforme, ko ta uradno preide pod nadzor Američanov.

Medijski imperij klana Ellison

Če Larry Ellison postane solastnik ameriškega TikToka, bo to le nov delček v vse obširnejši sestavljanki, ki je medijski imperij družine Ellison.

Sin tehnološkega multimilijarderja, 42-letni filmski producent David Ellison, je avgusta letos postal izvršilni direktor in predsednik uprave multimedijskega konglomerata Paramount Skydance, ki je nastal z združitvijo njegovega podjetja Skydance Media in družbe Paramount Global.

Larry Ellison in njegov sin David Ellison Foto: Profimedia

Ellison je s tem pod svoje okrilje pridobil enega od največjih filmskih studiev na svetu, Paramount Pictures, in več svetovno znanih TV-studiev, kot sta Showtime in MTV, ob tem pa še CBS, eno od največjih televizijskih hiš v Združenih državah Amerike.

A to še ni vse. Ellison se po poročanju ameriških medijev dogovarja tudi za prevzem multimedijskega giganta Warner Bros. Discovery. Če bodo njegova prizadevanja uspešna, bo Ellisonov medijski imperij upravljal tudi globalna velikana filmske in televizijske produkcije Warner Bros. in HBO, prevzel pa bo tudi nadzor nad svetovno znano televizijsko in medijsko hišo CNN.

Če podjetju Davida Ellisona uspe še prevzem multinacionalke Warner Bros. Discovery, bo ustvaril enega največjih medijskih imperijev na svetu. Foto: Reuters

Gre za nekaj, česar ZDA še niso videle: novi svet

Strokovnjak za zgodovino medijev Michael Socolow z univerze v ameriški zvezni državi Maine je pred časom za medij The New York Times konsolidacijo medijev v ZDA, ki jo načrtuje klan Ellison, opisal kot povsem novo silo v medijski sferi.

Po njegovih besedah izstopa predvsem dejstvo, da poskus konsolidacije poteka na treh različnih platformah. "Da imaš priložnost ustvariti enotno uredniško politiko na TikToku, televiziji CBS News in portalih CNN – to je novi svet," je dejal Socolow.