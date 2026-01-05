Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
14.20

Maja Kovačič Katra Komar Tinkara Komar Taja Terbovšek Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 14.20

Smučarski skoki, svetovni pokal (ž), Beljak

V živo: Nika Prevc v kvalifikacijah daleč najboljša, slovenska debitantka do prvih točk

Nika Prevc

Nika Prevc je ena glavnih kandidatk za zmago.

Foto: Guliverimage

Najboljše smučarke skakalke se pravkar merijo na prvi od dveh posamičnih tekem v Beljaku. Na tekmo se je uvrstilo vseh šest slovenskih skakalk, tudi debitantka Taja Terbovšek, ki si je zagotovila finale in s tem prve točke na najvišji tekmovalni ravni. Zanesljivo najboljša v kvalifikacijah je bila Nika Prevc, ki je vse bližje prevzemu rumene majice. Za vodilno Nozomi Marujamo zastaja le 36 točk, Japonka pa je bila v kvalifikacija šele osma. Če bi bil podoben razplet na tekmi, bi Prevc lahko že danes prevzela rumeno majico.

Nika Prevc
Sportal Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv
Beljak, tekma:
Kot prva od šestih varovank Jurija Tepeša - vseh šest je bilo v kvalifikacijah uspešnih - je v prvi seriji skočila 16-letna debtiantka Taja Terbovšek, pristala pri 87 metrih in si zanesljivo zagotovila finale, s tem pa tudi prve točke svetovnega pokala.
Do teh je znova skočila tudi Katra Komar (83), medtem ko bo Maja Kovačič (82,5) trepetala za finale. Tinkara Komar je bila s 76 metri prekratka za finale.
Na svoj nastop od Slovenk čakata le še najbolj izkušeni Nika Vodan in Nika Prevc.

Kako je bilo v kvalifikacijah?

V kvalifikacijah je zmagala Nika Prevc, druga je bila z več kot 17 točkami zaostanka Avstrijka Lisa Eder, tretja pa njena rojakinja Julia Mühlbacher. Tudi ostale Slovenke so se uvrstile na današnjo tekmo. Nika Vodan je bila 9., Taja Terbovšek 17., Katra Komar je kvalifikacije končala na 24. mestu, Tinkara Komar je bila 36., Maja Kovačič pa 39.

Na tekmi bodo tako vse oči uprte v Niko Prevc, ki je zmagala na turneji dveh večerov. Slovenska skakalka je zaostanek za vodilno v skupnem seštevku Nazomi Marujamo zmanjšala na 36 točk in ima možnost, da danes obleče rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Nika Prevc trenutno kaže izjemno formo, potem ko je zmagala na treh od zadnjih štirih tekem. Kako se bo odrezala danes?

V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.

Beljak, kvalifikacije:

