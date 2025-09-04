Obupani Rusi, ki jih v Moskvi sovražijo, prosijo za pomoč

Uredništvo Meduze, enega od največjih neodvisnih ruskih medijev, ki mu uredniške politike ne narekujejo v Kremlju in zaradi česar je prisiljen delovati v izgnanstvu, mednarodne bralce prosi za donacije, saj za nadaljnji obstoj krvavo potrebujejo več sredstev.

V dveh dneh so zbrali tri tisoč novih mecenov z vsega sveta

Brez vsaj 15 tisoč bralcev, ki bi bili pripravljeni tudi finančno podpreti prizadevanja Meduze za poročanje o Rusiji, Ukrajini in dogajanju, povezanemu z rusko vladajočo politiko, ki je od nje povsem neodvisno, bo medij, ki ga mesečno bere več milijonov ljudi, tudi Rusov, prenehal obstajati, je uredništvo Meduze sporočilo v začetku tega tedna.

Meduza ima po navedbah uredništva trenutno 12 tisoč podpornikov-pokroviteljev, ki mediju mesečno namenijo vsaj osem ameriških dolarjev oziroma slabih sedem evrov, za nemoteno nadaljevanje poročanja pa jih potrebujejo vsak 15 tisoč, so zapisali. V samo dveh dneh trajanja kampanje, s katero opozarjajo na nevzdržno finančno situacijo, v kateri so se znašli, so sicer pridobili kar tri tisoč novih podpornikov (začeli so z 9 tisoč, op. p.).

"Izguba Meduze bi bila katastrofa za milijone naših bralcev in zmaga za Vladimirja Putina," so zapisali v uredništvu Medija.

V Rusiji veljajo za tuje agente

Medij Meduza, ki v zadnjem času poroča predvsem o vojni v Ukrajini, sicer pa tudi o dogajanju v Rusiji ter ruski notranji in zunanji politiki, pogosto pa zavzame kritično držo do potez ruskih oblasti na čelu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ima sedež v Rigi, prestolnici Latvije.

Ustanoviteljica, direktorica in lastnica medija Meduza je ruska novinarka Galina Timčenko. Foto: Guliverimage

Za to so se ustanovitelji Meduze, sicer nekdanji novinarji ruskega portala Lenta.ru, ki je leta 2014 po navodilih lastnika, oligarha Aleksandra Mamuta, povsem spremenil uredniško politiko in nastavil kadre, zveste Kremlju, odločili zato, ker je kritično poročanje o ruski politiki za medij, ki ima sedež v Rusiji, tako rekoč nemogoče.

Meduza je v Rusiji blokirana

Rusko ministrstvo za pravosodje je Meduzo leta 2021 razglasilo za tujega agenta, rusko državno tožilstvo pa leta 2023 za nezaželeno organizacijo. Ruski medijski regulator Roskomnadzor dostop do spletnih strani Meduze za uporabnike spleta v Rusiji blokira od začetka vojne v Ukrajini.

Medij Meduza vsebine objavlja v ruskem in angleškem jeziku. Foto: Posnetek zaslona

S temi potezami so odšli tudi (ruski) oglaševalci in Meduza se je od takrat zanašala zgolj na finančno podporo s strani peščice bralcev in na medijske programe mednarodnih organizacij. Z letošnjo ukinitvijo USAID v ZDA se je sicer močno stresel tudi ta sektor in sredstva za neodvisne medije so tako rekoč usahnila, so pojasnili.

"Ne moremo tvegati, da bi naše bralce v Rusiji, ki nas podpirajo, poslali v zapor"

Del prihodkov, ki so zagotavljali delovanje medija, je sicer prihajal tudi iz naslova Meduzine kampanje množičnega zbiranja sredstev, v sklopu katere so prispevali predvsem ruski bralci, a to je v Rusiji zdaj postalo kaznivo dejanje.

V Rusiji uredniško politiko tako rekoč vsem največjim medijem narekujejo v Kremlju. Foto: Shutterstock

"Naši bralci, ki živijo v Putinovi Rusiji, s prispevanjem tvegajo zaporno kazen. Zdaj se zanašamo na Ruse, ki živijo v drugih državah, in na naše mednarodne bralce," so še dodali.