Slaba novica za vse, ki se hočejo znebiti Putina: razmišlja namreč o nesmrtnosti

Vladimir Putin, ruski predsednik | Vladimir Putin je star 72 let. Si želi nesmrtnosti? | Foto Reuters

Vladimir Putin je star 72 let. Si želi nesmrtnosti?

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Ši Džinping sta med srečanjem v Pekingu zasebno govorila o doseganju zelo visokih starosti ali celo nesmrtnosti s presajanjem organov in napredki v biotehnologiji. V Rusiji sicer že od lani potekajo intenzivne raziskave morebitnih načinov za podaljšanje človeškega življenja.

"Ljudje so nekoč redko živeli do 70. leta, a danes si pri 70 letih pravzaprav še vedno otrok," je med pogovorom s Putinom ob sprehodu voditeljev po predsedniški palači v Pekingu komentiral kitajski predsednik. Besede njegovega tolmača, namenjene ruskemu predsedniku, so ujeli mikrofoni več medijskih hiš, ki pokrivajo srečanje svetovnih voditeljev v Pekingu. 

"Z razvojem biotehnologije bi lahko nenehno presajali človeške organe, ljudje pa bi tako lahko živeli vedno dlje ter bili hkrati mlajši in mlajši. Lahko bi celo dosegli nesmrtnost," je besede Putina tolmač nato prenesel kitajskemu predsedniku.

Voditelja sta se nato nasmejala, Ši Džinping pa je dejal, da znanstveniki predvidevajo, da bi ljudje lahko že v tem desetletju živeli do 150. leta starosti. Vladimir Putin in Xi Džinping sicer oba štejeta 72 let.

Vladimir Putin in Ši Džinping med srečanjem v Pekingu | Foto: Reuters Vladimir Putin in Ši Džinping med srečanjem v Pekingu Foto: Reuters

Zakaj morda ne gre zgolj za šalo

V Rusiji trenutno res potekajo intenzivna prizadevanja znanstvenikov, da najdejo morebitni ključ do "večnega življenja".

Nove raziskave, ki bi lahko prinesle preboje na področju dolgoživosti in doseganju res visokih starosti ob nezmanjšani kakovosti življenja oz. z izogibanjem resnim zdravstvenim težavam, je lani ukazal zdravnik Mihail Kovalčuk, tesni zaveznik ruskega predsednika Putina.

Vladimir Putin bo čez dober mesec dni dopolnil 73 let. | Foto: Guliverimage Vladimir Putin bo čez dober mesec dni dopolnil 73 let. Foto: Guliverimage

Posebej se osredotočajo na iskanje morebitnih načinov za zaviranje celičnega staranja in razvoja oz. stopnjevanja kognitivnih in senzoričnih bolezenskih stanj. Rusko ministrstvo za zdravje se po poročanju časnika The Times zelo zanima tudi za področje 3D-biotiskanja, ki bi lahko nekoč omogočilo "tiskanje" organov in drugega tkiva. 

