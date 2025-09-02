Torek, 2. 9. 2025, 19.37
1 ura
Putin: Če sem živ, je to že dobro
Ruski predsednik Vladimir Putin se je na Kitajskem, kjer sodeluje na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje, srečal s slovaškim premierjem Robertom Ficom. Slovaški premier je med drugim javno grajal Ukrajino, ker ta napada ruske plinovode in s tem škodi slovaškim interesom.
Srečanje v Pekingu se je začelo z vprašanjem Roberta Fica Vladimirju Putinu, kako mu gre. Putin je smeje odgovoril: "Če sem živ, je to že dobro."
Fico nad Ukrajino
Fico je tudi obvestil Putina, da se bo v ukrajinskem mestu Užgorod srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bo z njim načel vprašanje ukrajinskih napadov na rusko naftno in plinsko infrastrukturo, ker ti napadi škodijo slovaškim interesom.
Kot je znano, je Slovaška zelo odvisna od ruskih energentov.
