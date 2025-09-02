Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Torek, 2. 9. 2025, 19.37

Putin: Če sem živ, je to že dobro

Vladimir Putin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na Kitajskem, kjer sodeluje na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje, srečal s slovaškim premierjem Robertom Ficom. Slovaški premier je med drugim javno grajal Ukrajino, ker ta napada ruske plinovode in s tem škodi slovaškim interesom.

Srečanje v Pekingu se je začelo z vprašanjem Roberta Fica Vladimirju Putinu, kako mu gre. Putin je smeje odgovoril: "Če sem živ, je to že dobro."

Fico nad Ukrajino

Fico je tudi obvestil Putina, da se bo v ukrajinskem mestu Užgorod srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bo z njim načel vprašanje ukrajinskih napadov na rusko naftno in plinsko infrastrukturo, ker ti napadi škodijo slovaškim interesom.

Kot je znano, je Slovaška zelo odvisna od ruskih energentov.

