Putin: Če sem živ, je to že dobro

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na Kitajskem, kjer sodeluje na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje, srečal s slovaškim premierjem Robertom Ficom. Slovaški premier je med drugim javno grajal Ukrajino, ker ta napada ruske plinovode in s tem škodi slovaškim interesom.

Srečanje v Pekingu se je začelo z vprašanjem Roberta Fica Vladimirju Putinu, kako mu gre. Putin je smeje odgovoril: "Če sem živ, je to že dobro."

Fico nad Ukrajino

Fico je tudi obvestil Putina, da se bo v ukrajinskem mestu Užgorod srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bo z njim načel vprašanje ukrajinskih napadov na rusko naftno in plinsko infrastrukturo, ker ti napadi škodijo slovaškim interesom.

Fico complained to Putin about Ukrainian strikes on the "Druzhba" pipeline. pic.twitter.com/V2BEsXf4SB — WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2025

Kot je znano, je Slovaška zelo odvisna od ruskih energentov.