To je vojska v senci, ki Putina ohranja na oblasti

Obsojenci, prostovoljci in plačanci zdaj predstavljajo skoraj 40 odstotkov ruskih vojakov v Ukrajini, kar Moskvi zagotavlja nadaljevanje vojne kljub velikim izgubam.

Mislili so, da se je nočna mora končala z Jevgenijem Prigožinom pred natanko dvema letoma. A daleč od tega. Rusija bolj kot kdaj koli prej svojo agresivno vojno proti Ukrajini utemeljuje na mreži nerednih bojnih enot: od zasebnih vojaških podjetij, kot nekoč Prigožinov Wagner, do enot prostovoljcev in celo enot zapornikov, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Putinova senčna vojska

Omenjene enote, ki predstavljajo do 40 odstotkov ruskih vojakov, nameščenih v Ukrajini, pogosto delujejo v pravno sivem območju in se lotevajo posebej dragih ali politično občutljivih misij. To v nedavnem eseju piše Marija Omeličeva, profesorica na Nacionalni vojni akademiji v Washingtonu v ZDA.

Z naraščajočo uporabo svoje senčne vojske Vladimir Putin pridobiva taktično fleksibilnost na frontah v Ukrajini, prikriva izgube in se izogiba nezadovoljstvu v ruski javnosti.

Topovska hrana na fronti

Neredne enote rekrutirajo med veterani, obsojenci, priseljenci, nacionalisti in celo tujimi plačanci, na primer iz Srednje Azije ali Kitajske. Okoli 600 Putinovih plačancev iz Nepala predstavlja nesorazmeren delež glede na prebivalstvo. Pričakuje se, da se za Rusijo proti Ukrajini bori skupno prostovoljcev iz 48 držav.

Plačanci predstavljajo pomemben del ruskih sil v Ukrajini. Tega dejstva ni spremenila niti smrt Jevgenija Prigožina, ki je vodil rusko zasebno vojsko Wagner. Foto: Reuters

Njihove pogodbe so omejene, odpovedi so praktično nemogoče, njihove pravice pa minimalne. Kljub temu so za mnoge prostovoljce te neredne enote privlačnejši delodajalec kot ruska vojska. Posebne spodbude vključujejo visoke mesečne plače in bonuse do 20.400 dolarjev (17.210 evrov) za enoletne pogodbe. Ti borci so prednostno nameščeni kot t. i. topovska hrana na kritičnih odsekih fronte.

Senčna vojska predstavlja skoraj 40 odstotkov ruskih sil v Ukrajini

Po poročilih ukrajinskih obveščevalnih služb je bilo na začetku leta v Putinovi senčni vojski od 140 tisoč do 180 tisoč zapornikov in okoli 40 tisoč prostovoljcev. To predstavlja skoraj 40 odstotkov od približno 620 tisoč ruskih vojakov, nameščenih na tem območju. To je trenutna ocena ameriških obveščevalnih agencij o moči ruske vojske.

Neredne enote so raznolike: odkrito desničarski skrajneži, paravojaški nacionalisti, kot je Rusič, regionalni bataljoni, kot je Alga iz Tatarstana, zasebne milice, kot je Konvoj na Krimu, ali čečenske enote Ramzana Kadirova.

Prednosti in slabosti nerednih enot

Omeličeva sklepa, da so za Kremelj neredne enote učinkovito orodje za podaljševanje vojne: kompenzirajo pomanjkanje množične mobilizacije, absorbirajo izgube in ščitijo redne čete. Hkrati zmanjšujejo notranjepolitično tveganje nezadovoljstva in civilnega odpora, ker so njihove izgube manj vidne.

Del ruske vojske v senci so tudi čečenske enote Ramzana Kadirova. Foto: Guliverimage

Vendar je njihova bojna zmogljivost omejena: primerne so za izčrpavajoče bitke in mestne spopade, ne pa za kompleksne operacije. Dolgoročno oslabijo redno vojsko zaradi nizkih standardov usposabljanja in negotove lojalnosti, kot je pokazala Wagnerjeva vstaja leta 2023.

Bo senčna vojska varnostna grožnja tudi po premirju?

Tudi morebitno premirje ne bi odpravilo izginotja teh struktur, pravi Omeličeva. Številne enote bi lahko še naprej obstajale kot varnostne sile na okupiranih ozemljih ali kot plačanci v tujini. Podobno kot Wagner v Siriji in Afriki. Ultranacionalistične skupine bi lahko delovale tudi neodvisno od ruskih oblasti in širile nasilje.

Za Zahod to pomeni, da mora vsaka trajna mirovna rešitev vključevati razorožitev in demobilizacijo ruske neregularne senčne vojske, pa naj se to trenutno zdi še tako malo verjetno.

Preprečitev oporišč v tujini

Poleg tega bi morale zahodne vlade izvajati gospodarski in diplomatski pritisk na potencialne države gostiteljice, da bi preprečile Putinovim nekdanjim plačancem, da bi zagotovili oporišče v tujini, še zahteva Omeličeva.