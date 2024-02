Vojščaki s Himalaje, ki jih Rusija uporablja kot topovsko hrano

Nepal je revna država v Himalaji, ki ima 19,2-odstotno brezposelnost, zato ne preseneča, da številni prebivalci odhajajo s trebuhom za kruhom. Eden od teh je 37-letni Ramčandra Hadka, ki v Nepalu ni dobil dela. Zato se je odšel bojevat v Ukrajino kot ruski vojak.

Rusi novačijo plačance na TikToku

Vojaških izkušenj mu ne manjka. Kot je povedal za CNN, se je v preteklosti bojeval proti maoističnim upornikom v Nepalu in celo proti Američanom v Afganistanu. Ko je prišel v Rusijo, je najprej opravil dvotedensko usposabljanje, nato pa so ga poslali v boj za Bahmut. Njegove izkušnje od tod so grozljive. V boju za mesto je bil ranjen, po okrevanju pa je odšel domov v Nepal.

Russia has recruited about 15,000 Nepalis for war with Ukraine



Relatives of Nepalese who are fighting in Ukraine on the Russian side demand that Moscow return their relatives. The Russian Defense Ministry offered them up to 2,000 dollars a month for contracted services.



📰 CNN pic.twitter.com/7ufGgYoVAI — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2024

Rusi Nepalce privabljajo z obljubami, da jih ne bodo poslali v boj, ampak bodo le pomočniki, je poročal ameriški medij NPR. Za novačenje tujih najemnik Rusi uporabljajo zlasti TikTok. Na tem družbenem omrežju so v Ukrajino zvabili tudi 25-letnega Nepalca Atita Četrija. Kot je povedal Al Džaziri, so mu za odhod v Ukrajino obljubili tri tisoč dolarjev na mesec.

Številni plačanci hitro obupajo

Zaradi hudih in krvavih spopadov pa številni Nepalci hitro obupajo. Ram Šarma (njegovo ime je izmišljeno) je za CNN povedal, da je po treh mesecih pobegnil iz Rusije. Tuje plačance Rusi uporabljajo kot topovsko hrano. Zlasti Nepalce, Tadžike in Afganistance Rusi hitro pošljejo neposredno na fronto.

Nepalski in drugi tuji borci so tisti, ki se borijo na frontnih črtah vojnih območij. Rusi so postavljeni nekaj sto metrov nazaj kot podpora. Hadkovi tovariši so prihajali predvsem s svetovnega juga: Afganistana, Indije, Konga, Egipta.

Neznanje ruščine

Nihče od njih ni razumel rusko. Dejstvo, ki bi lahko imelo usodne posledice na bojišču. Z ruskimi častniki se tuji plačanci pogovarjajo s pomočjo prevajalskih aplikacij na prenosnih telefonih ali z znaki z rokami, je še povedal Hadka za CNN.