Sobota, 16. 8. 2025, 18.42
37 minut
Arso izdal opozorilo pred točo, ponoči se bo začelo oblačiti
Zvečer bo pretežno jasno, ponoči pa se bo postopno začelo oblačiti. Jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji še vedno velika toplotna obremenitev. Je pa Agencija za okolje (Arso) za danes popoldne izdala opozorilo pred možnostjo toče v treh slovenskih regijah.
Arso je popoldne izdal opozorilo za točo. Ob 18.45 je bila velika verjetnost za njen nastanek na Koroškem, Podravju in Savinjskem.
V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.
Jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji velika toplotna obremenitev.
V ponedeljek in torek bo povečini sončno, a brez vročine. V sredo bo sprva še sončno in suho, popoldne pa se bodo predvsem na zahodu in severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.