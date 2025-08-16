Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
D.K.

Sobota,
16. 8. 2025,
18.42

Osveženo pred

37 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 18.42

37 minut

Arso izdal opozorilo pred točo, ponoči se bo začelo oblačiti

Avtor:
D.K.

Verjetnost pojava toče | Foto Arso

Foto: Arso

Zvečer bo pretežno jasno, ponoči pa se bo postopno začelo oblačiti. Jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji še vedno velika toplotna obremenitev. Je pa Agencija za okolje (Arso) za danes popoldne izdala opozorilo pred možnostjo toče v treh slovenskih regijah.

Arso je popoldne izdal opozorilo za točo. Ob 18.45 je bila velika verjetnost za njen nastanek na Koroškem, Podravju in Savinjskem.

V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, na Goriškem bo še pihala šibka burja. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Jutri sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji velika toplotna obremenitev.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno, a brez vročine. V sredo bo sprva še sončno in suho, popoldne pa se bodo predvsem na zahodu in severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.

