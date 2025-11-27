V napadu morskega psa na vzhodni obali Avstralije je umrla ženska, še en moški pa je hudo poškodovan, so sporočile tamkajšnje oblasti. Oba naj bi bila stara okoli 20 let. Ženska je umrla na kraju dogodka, moškega pa so s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico in je v kritičnem stanju.

Napad morskega psa se je zgodil na plaži Crowdy Bay v bližini Port Macquarieja, približno 350 kilometrov severno od Sydneyja. Pred prihodom reševalcev so paru poskušali pomagati mimoidoči, a ženske ni bilo mogoče rešiti, umrla je na kraju dogodka.

Čeprav ženske še niso uradno identificirali, naj bi bila oba stara okoli 20 let. Moškega so hudo poškodovanega s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju.

Plaža ostaja zaprta, plavanje je prepovedano

Medtem ko oblasti poskušajo ugotoviti, za katero vrsto morskega psa je šlo, plaža ostaja zaprta, plavanje pa je prepovedano. Je pa izvršni direktor organizacije Surf Life Saving NSW Steven Pearce v izjavi za tamkajšnje medije dejal, da se je "incident zgodil na precej oddaljeni lokaciji".

"Žal je umrla mlada ženska, moškega pa so odpeljali v bolnišnico. Ti incidenti so grozljivi za vse in na žalost smo jih letos imeli že kar nekaj," je dodal. Zaradi napadov morskih psov je letos v Avstraliji umrlo že pet ljudi.